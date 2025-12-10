Sport

Ilie Dumitrescu și alți membri ai Generaţiei de Aur vor fi prezenţi la Istanbul pentru „finala” Turcia – România: „Ei au confirmat deja! Mergem să fim alături de Generaţia de Suflet”

Cine sunt fotbaliștii din Generația de Aur care au acceptat să meargă la Istanbul pentru a susține România în duelul crucial cu naționala Turciei. “Suntem cu sufletul alături de ei”.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
10.12.2025 | 13:35
EXCLUSIV FANATIK
Legendele fotbalului românesc care și-au anunțat prezența la meciul cu Turcia
Mai sunt trei luni până la duelul decisiv dintre Turcia și România, din barajul pentru Cupa Mondială. Membrii Generației de Aur și-au anunțat deja prezența la meciul de la Istanbul. Ilie Dumitrescu a vorbit despre importanța partidei din luna martie.

România dă piept cu Turcia în barajul pentru Cupa Mondială

România încă are șanse reale să meargă la Campionatul Mondial de anul viitor, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, tricolorii trebuie să treacă de Turcia în luna martie, la Istanbul. În cazul în care acest scenariu se va concretiza, echipa lui Mircea Lucescu va da în finala barajului peste câștigătoarea din semifinala Slovacia – Kosovo.

Federația turcă a anunțat pe 9 decembrie că meciul cu România se va juca pe cel mai modern stadion al țării, Besiktas Park. În perioada următoare, fanilor români li se vor pune la dispoziție biletele. E foarte probabil ca tricolorii să beneficieze de susținere masivă din tribune.

Ilie Dumitrescu a făcut anunțul! Generația de Aur merge la Istanbul pentru a susține România în meciul cu Turcia

Un lucru e sigur însă. Membrii Generației de Aur vor merge la Istanbul pentru a susține naționala României. Ilie Dumitrescu, prezent la Super Gala Fanatik 2025, a vorbit despre această inițiativă. Nume mari ale fotbalului românesc au acceptat deja provocarea.

„Avem o inițiativă pentru a susține generația de suflet. Avem un grup. Vom face toate demersurile pentru a susține echipa în Turcia. Pentru noi, orice meci este o finală. Dacă privim în trecut, vorbim de o generație care a făcut performanțe notabile. S-a calificat de pe primul loc la EURO, unde a câștigat grupa. Vorbim de un nucleu important de jucători care se vor regăsi și în martie. Am acumulat experiență în meciuri decisive, cu încărcătură. Sper ca echipa națională să facă un meci extraordinar.

Noi suntem cu sufletul alături de ei. O să fiu eu, Gică Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu, Ovidiu Sabău, Belodedici, Prunea, Stelea. Majoritatea am confirmat prezența la meciul ăsta. Sperăm din tot sufletul ca România să fie alături de ei în momentul acela.

Ar fi un lucru extraordinar. Eu, ca fost jucător al echipei naționale, știu ce înseamnă un turneu final de Campionat Mondial. Am jucat de trei ori. E o competiție care nu poate fi descrisă în cuvinte. Visul oricărui fotbalist este să joace la un Campionat Mondial”, a declarat Ilie Dumitrescu la Super Gala Fanatik 2025.

Ilie Dumitrescu, încrezător înainte de barajul Turcia - România

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
