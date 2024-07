pentru a-i propune prelungirea contractului de selecționer. Orice s-ar întâmpla, Iordănescu Jr. a anunțat că după acest turneu își va lua un mic concediu pentru a sta alături de familia sa.

Ilie Dumitrescu și Basarab Panduru au anunțat pe cine vor selecționer la echipa națională a României, după EURO 2024: „E omul ideal”

Toată lumea însă vrea ca Edward Iordănescu să continue pe banca naționalei României. De la Răzvan Burleanu și până la Ilie Dumitrescu și Basarab Panduru. Toți au ajuns la un consens și îl vor pe fiul lui Anghel Iordănescu în continuare la cârma tricolorilor.

ADVERTISEMENT

„Eu îl văd omul ideal pentru echipa națională pe Edi, este omul care a scos tot din această generație”, a punctat Ilie Dumitrescu, în emisiunea „Fotbal Club” de la .

„Dacă mergem cu Edi Iordănescu, probabil că avem o speranţă. Mi s-a părut că este un grup în care toată lumea ştie ce trebuie să facă”, a spus și Basarab Panduru la .

ADVERTISEMENT

Edward Iordănescu, declarații interpretabile!

La finalul meciului din , selecționerul naționalei noastre a apărut în fața jurnaliștilor cu un mesaj cu mai multe înțelesuri.

„Pentru mine, lucrurile sunt clare, sunt mândru de tot ce am realizat aici. Cred că această echipă națională poate crește. Am nevoie de odihnă, în ceea ce mă privește, am dormit câte 3-4 ore în fiecare noapte.

ADVERTISEMENT

Apoi voi discuta cu Federația, dar și cu familia mea. Nu știu ce va fi, o spun cu sinceritate.În acest moment, familia mea are mai multă nevoie decât are echipa națională.

Au fost ani cu multă muncă, sacrificii, momente foarte grele. Nu a fost ușor, mai ales pentru familia mea. Vom vedea ce vom decide”, a declarat Edward Iordănescu la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Rezultatele României la EURO 2024

România – Ucraina 3-0

Belgia – România 2-0

Slovacia – România 1-1

România – Olanda 0-3

Tabloul complet al sferturilor de finală de la EURO 2024