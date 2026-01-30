Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, contre în direct în cazul suspendării lui Sărmășan: „Trebuie să îți asumi!” / „Vrei să protejezi FRF!”

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc este zguduit de un nou scandal. Unul dintre cei mai importanți impresari din țara noastră, Cătălin Sărmășan, a fost suspendat pentru un an de zile, după ce s-a constatat că a pariat sume uriașe în ultimii ani, deși acest lucru este interzis. Florin Prunea și Ilie Dumitrescu s-au contrat în direct pe acest subiect.

Cătălin Sărmășan, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din România, suspendat după ce a încălcat regulamentul

Conform , Sărmășan, , ar fi pariat în ultimii ani sume de aproximativ două milioane de euro în sport. Această practică este total ilegală, iar sancțiunile sunt aspre.

Cătălin Sărmășan a primit o suspendare de un an de zile și o amendă de 150.000 de lei. Cel mai probabil, în următoarele zile, FRF și LPF vor veni cu amănunte. Situația este una complicată, având în vedere că un impresar extrem de important a încălcat regulamentul într-o manieră gravă, pentru o perioadă lungă de timp.

Ceartă în direct! Florin Prunea l-a taxat pe Ilie Dumitrescu

Subiectul a creat o dezbatere aprinsă între , Florin Prunea și Ilie Dumitrescu. Fostul portar român s-a gândit că este posibil ca această bombă din fotbalul românesc să aibă legătură cu declarațiile critice date de Sărmășan la adresa FRF.

Ilie Dumitrescu, prezent și el în emisiunea „Digi Sport Special”, alături de Florin Prunea, a intervenit în discuție și a spus clar că nu înțelege ce implicare ar putea să aibă FRF. Florin Prunea l-a taxat, spunând că încearcă să protejeze federația, întrucât, de câteva zile, fostul jucător de la Spurs este angajat al instituției.

Dialogul aprins dintre Florin Prunea și Ilie Dumitrescu:

Ilie Dumitrescu: „Eu nu înțeleg. Ce război? Ce interes să aibă FRF să îl suspende pe Sărmășan?”.

Florin Prunea: „Îți zic eu. Eu am fost singurul președinte suspendat din istorie. Văd și azi antrenori și președinți care scandează”.

Ilie Dumitrescu: „Păi nu e de scandare. Ai folosit termeni de inferioritate. Ce ai zis?”.

Florin Prunea: „Am înjurat Steaua”.

Ilie Dumitrescu: „Păi nu ai fost singurul. Sunt sigur că au fost și alții”.

Florin Prunea: „Zi-mi-l pe al doilea. Eu înțeleg că vrei să protejezi FRF, că acum lucrezi acolo”.

Ilie Dumitrescu: „Nu e de protejat, dar nu înțeleg. Trebuie să îți asumi”.