Ilie Dumitrescu şi Gigi Becali, contre fabuloase la TV: “Ţi-am dat mulţi bani, nu eşti sănătos” / “Bă, băiatule, bă, eu sunt câştigător de cupă”

Gigi Becali şi Ilie Dumitrescu au fost protagoniştii unui dialog fabulos la TV. La scurt timp după ce FCSB a câştigat Cupa României, după 1-0 cu Sepsi Sfântu Gheorghe, patronul formaţiei roş-albastre a intervenit la emsiunea “Fotbal Club” de la Digi Sport.

Cei doi s-au contrat pe marginea identităţii echipei FCSB. Ilie Dumitrescu a susţinut că actuala echipă nu are nicio legătură cu Steaua, în timp ce Gigi Becali l-a contrat direct.

De aici şi până la un dialog spumos a fost doar un pas, unul în care s-au lansat acuzaţii, iar Gigi Becali a terminat apoteotic: “Bă, băiatule, bă, eu sunt câştigător de cupă”.

Gigi Becali şi Ilie Dumitrescu, dialog fabulos la TV

Becali: Invidia! Unde e identitatea lui Dinamo şi a lui Rapid?

Dumitrescu: Nu te numeşti Steaua! Pe plan sportiv, societatea a continuat activitatea!

Becali: Le-am pierdut când era Gabi Oprea, când era Coldea. Oprea zicea ceva către judecator şi aşa se întâmpla!

Dumitrescu: Nu vorbim de justiţie. Dar n-am invidie… Relaţia mea cu tine: eu de la tine n-am luat 5 bani!

Becali: Cum n-ai câştigat de la terenuri?

Dumitrescu: Eu stăteam pe strada Paris! Pentru mine Pipera era la ţară, Gigi! Ţi-am dat foarte mulţi bani împrumut pe la Lido şi nu mai aveai bani şi ziceai să-mi dai teren.

Becali: De ce să nu-ţi dau banii? Tu dădeai bani împrumut unuia care n-are să ţi-i dea?

Dumitrescu: Având nişte bani, ţi-am dat împrumut.

Becali: Eram la joc şi probabil aveam nevoie. Am zis că şi tu ai invidie.

Dumitrescu: Nu eşti sănătos! Daca şi eu am invidie, nu eşti sănătos!

Becali: Inofensivă invidie, să-i zicem aşa.

Dumitrescu: Nu există! Am venit cu inima deschisă să te ajut! Am venit într-un moment în care am pus o singură condiţie: să mă laşi 6 luni să-mi fac treaba.

Becali: Nu vezi cât de important a fost pentru tine să antrenezi Steaua de ţii minte aşa mult timp?

Dumitrescu: Nu tu m-ai sunat, Gigi?

Becali: Da!

Dumitrescu: Bine, gata! Felicitări că i-ai adus pe Neubert şi pe Petrea!

Becali: Ai spus că nu mai cunoşti echipa asta! Unde e identitatea lui Rapid, a lui Dinamo, a Petrolului şi a lui FC Arges? Ştii ce vreau să spun? Ştii ce uşor e să stai la TV să vorbeşti?

Dumitrescu: Eu mi-am câştigat statutul ăsta prin ce-am făcut ca jucător! Sunt o persoană autorizată să pot să vorbesc şi să analizez aici!

Becali: Şi eu mi-am câştigat statutul de conducător de fotbal! Fiecare face ce vrea şi ce crede că poate să facă! Fiecare face ce vrea cu banii lui! Eu fac ce vreau cu banii mei!

Dumitrescu: Daca tu nu mai vrei performanţă şi echipa e jucăria ta, e alegerea ta.

Becali: Bă, băiatule, bă, eu sunt câştigător de cupă! Hahahah!