Ilie Dumitrescu și Marius Lăcătuș nu cred în inovațiile lui Gigi Becali la FC Botoșani – FCSB: ”Niciodată!” / ”Ce să fac, să plâng?”

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și a făcut schimbări în echipa de start pentru meciul FC Botoșani - FCSB, dar Ilie Dumitrescu și Marius Lăcătuș nu cred în inovațiile sale.
Traian Terzian
19.09.2025 | 20:26
Ilie Dumitrescu si Marius Lacatus nu cred in inovatiile lui Gigi Becali la FC Botosani FCSB Niciodata Ce sa fac sa plang
Gigi Becali, criticat de Ilie Dumitrescu și Marius Lăcătuș pentru inovațiile făcute la meciul FC Botoșani - FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik

Așa cum Cristi Coste a anunțat încă de dimineață la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a făcut numeroase modificări în primul ”11” pentru partida cu FC Botoșani. Însă, Ilie Dumitrescu și Marius Lăcătuș nu sunt impresionați de aceste inovații.

Inovațiile lui Gigi Becali pentru FC Botoșani – FCSB, contestate de Ilie Dumitrescu și Marius Lăcătuș

Fostul internațional Ilie Dumitrescu s-a arătat surprins de faptul că mijlocașul Darius Olaru a fost lăsat pe banca de rezerve și în continuare este de părere că Daniel Bîrligea va fi folosit ca număr 9, acolo unde dă cel mai bun randament.

”Pentru mine e o surpriză dacă nu sunt probleme de sănătate la Olaru. Eu cred că Thiam va fi în dreapta și Bîrligea în centru. (n.r. pe foaie apare Bîrligea în dreapta). Niciodată! Cine dă randament mai bun ca număr nouă? Hai să luăm cifrele.

Prima soluție ar fi Bîrligea. Thiam poate juca și în stânga, și în dreapta. Deci eu cred că va fi Bîrligea în centru. 100% nu va fi în bandă”, a declarat Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Soluțiile lui Lăcătuș pentru echipa FCSB-ului

Când a văzut echipa de start a campioanei României, fostul mare fotbalist al Stelei, Marius Lăcătuș, nu a fost deloc impresionat. Reacția sa a fost surprinsă de Florin Prunea, care l-a întrebat de ce zâmbește.

”Ce să fac, să plâng? Variante de fundaș dreapta erau Graovac sau Pantea, iar Kiki în stânga. Și să apară Stoian, U21, în banda dreaptă. Era o variantă, acum rămâne de văzut. Nu cred că Toma poate să se descurce la același nivel cu un fundaș dreapta de meserie”, a spus Lăcătuș.

Gigi Becali a anunțat încă de la începutul săptămânii, la FANATIK SUPERLIGA, că vrea să-l folosească pe Daniel Bîrligea pe postul de aripă dreapta, motivându-și decizia prin faptul că jucătorul are viteză și tehnică.

