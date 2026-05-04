Ilie Dumitrescu și Radu Naum, contre în direct de la greșeala lui Szabolcs Kovacs: „Nu am voie să-l contrazic pe Marius Avram sau ce?”

Partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo, din etapa a 7-a a play-off-ului, s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Deși „câinii” au deschis scorul, echipa lui Filipe Coelho a revenit pe tabelă prin reușitele lui Cicâldău și Nsimba, obținând toate cele trei puncte. La golul decisiv din prelungiri, arbitrul asistent nu a semnalizat o poziție în afara jocului, iar cei din camera VAR nu au corectat greșeala.

Marius Avram, analiză asupra gafei din U Craiova – Dinamo

Marius Avram a analizat din Universitatea Craiova – Dinamo. Fostul arbitru FIFA s-a arătat uimit de faptul că fratele lui Istvan Kovacs nu a intervenit în momentul în care colegii din camera VAR i-au semnalat offside-ul la Nsimba. Deși protocolul nu permite intervenția în momentul unui APP, arbitrul din centru poate reveni asupra deciziei inițiale.

„Mi-am dat seama că există această posibilitate. APP stabilește punctul de început al fazei de joc revizuibile. Eu nu sunt de acord cu ce s-a spus acolo. Au făcut publică această conversație și a ieșit un fapt care mi se pare uluitor. Arbitrul, în teren, a aflat de la VAR că înainte de această fază a fost un offside clar, iar arbitrul i-a spus că era o fază anterioară, un alt APP, și că nu poate interveni.

Centralul poate reveni asupra deciziei atât timp cât jocul nu a fost reluat. Când a primit informația de la VAR că a fost un offside înainte, este deja o anomalie. Arbitrul de la VAR i-a spus lui Kovacs: ‘Offside clar înainte și gol valabil!’. Aceste lucruri se contrazic. Orice arbitru care constată că a fost o greșeală înaintea unui gol trebuie să intervină! Arbitrul din teren nu este VAR. Trebuia să intervină și putea să ceară să revadă faza”, a declarat Marius Avram la .

Contre între Ilie Dumitrescu și Radu Naum

Ulterior celor spuse de Marius Avram, Ilie Dumitrescu a transmis că Szabolcs Kovacs nu putea decide , însă putea solicita să revadă faza controversată. Moderatorul Radu Naum a intervenit, spre nemulțumirea fostului internațional. La scurt timp, Dumitrescu, vizibil iritat, a transmis că îl poate contrazice pe Marius Avram, în ciuda faptului că acesta a fost arbitru.

Ilie Dumitrescu: „Radu, nu decide Kovacs dacă este offside sau nu. Nu intervine el!”.

Radu Naum: „Îl pot întreba pe Marius?”.

Marius Avram: „Ilie are dreptate. Arbitrul nu decide dacă este offside sau nu, dar poate revizui faza”.

Ilie Dumitrescu: „Când arbitrul din VAR îți spune ‘gol valabil, numărul 7’, ce să faci?”.

Radu Naum: „Ilie, dacă spune asta Marius Avram…”.

Ilie Dumitrescu: „Nu am voie să-l contrazic pe Marius Avram sau ce?”, a fost schimbul de idei dintre cei trei.