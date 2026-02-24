Ilie Dumitrescu șochează după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat din Champions League de Bodo/Glimt: „Mă așteptam!”

ADVERTISEMENT

Inter avea nevoie de un meci perfect pentru a întoarce rezultatul după ce a cedat cu 1-3 pe terenul lui Bodo/Glimt, dar echipa lui Cristi Chivu a avut o prestație palidă și norvegienii au învins și pe San Siro, scor 2-1. Ilie Dumitrescu a vorbit despre eșecul surprinzător suferit pe teren propriu de echipa lui Cristi Chivu.

Ilie Dumitrescu a analizat eșecul rușinos suferit de Interul lui Cristi Chivu

Ilie Dumitrescu a analizat din punct de vedere tactic partida dintre Inter și Bodo/Glimt. „Inter a fost echipa care a controlat jocul, a avut o prezență foarte bună în terenul advers. Dar nu e de ajuns în fața unei echipe precum Bodo/Glimt. Ea se apără într-un 4-4-2 care acoperă foarte bine zonele cu 8 jucători între colțurile careului. Un pressing agresiv în zonă, câștigă multe dueluri.

ADVERTISEMENT

E o echipă care are o reacție extraordinară atunci când recuperează mingea, apropo de recuperarea în poziția avansată la golul înscris, la greșeala lui Akanji. Nu e o echipă care să se retragă deliberat și să nu pună probleme pe atac. Pe tranziție e o echipă care atacă și are 5-6 jucători în ultimii 20 de metri când intră în posesia mingii”, a afirmat acesta, conform .

Ilie Dumitrescu, concluzie surprinzătoare după Inter – Bodo/Glimt 1-2

Fostul mare fotbalist a făcut și o afirmație surprinzătoare, declarând că se aștepta ca meciul să fie unul dificil pentru Inter, deși echipa lui Cristi Chivu este superioară valoric și a beneficiat și de avantajul terenului propriu. „Mă așteptam la un meci complicat. Au fost câteva momente în care Inter putea înscrie. O lovitură de cap a lui Frattesi în prima repriză, cam aia a fost cea mai mare ocazie. În rest, doar probleme la faze fixe au avut norvegienii pentru că Inter e o echipă cu talie.

ADVERTISEMENT

Nu și-au creat situații importante. S-a cunoscut lipsa lui Lautaro și a lui Calhanoglu. Bodo nu mai e o surpriză. Bate Manchester City, bate Atletico care are buget de 450 de milioane în Spania și acum îți câștigă în două manșe cu Inter, nefiind în campionat”, a spus Ilie Dumitrescu după .

ADVERTISEMENT

Perfomanță istorică pentru Bodo/Glimt. Nu se mai întâmplase de 38 de ani

este prima victorie a unei echipe din Norvegia în faza eliminatorie a UEFA Champions League după o pauză de 38 de ani. Ultima echipă care reușea acest lucru era Lillestrom, în sezonul 1987-1988, cu un succes cu 5-3 la general contra nord-irlandezilor de la Linfield în 16-imi. La acel moment, competiția purta încă numele de Cupa Campionilor Europeni și era una în totalitate eliminatorie.