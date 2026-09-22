Sport

Ilie Dumitrescu nu are niciun dubiu! Pe ce loc o vede pe FCSB cu Reghecampf: „100%!”

Laurențiu Reghecampf se întoarce la FCSB și promite că va lua titlul și va califica echipa în grupele Champions League, însă nu toată lumea îi împărtășește entuziasmul.
Flaviu Popa
22.09.2026 | 22:55
Ilie Dumitrescu nu are niciun dubiu Pe ce loc o vede pe FCSB cu Reghecampf 100
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Ilie Dumitrescu, despre Laurențiu Reghecampf / Foto: edit Fanatik
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Laurențiu Reghecampf se întoarce la FCSB și i-a promis lui Gigi Becali că va lua titlul fără probleme. Mai mult, antrenorul se visează în grupele Champions League, însă nu toată lumea pare să creadă într-un traseu perfect al echipei după venirea lui Reghecampf.

Ilie Dumitrescu nu e convins că FCSB poate să câștige campionatul așa cum și-a propus Laurențiu Reghecampf

Ilie Dumitrescu, de exemplu, e convins că Laurențiu Reghecampf o poate duce pe FCSB în play-off, însă nu vede cum formația patronată de Gigi Becali ar putea să depășească în acest sezon echipe precum Universitatea Craiova, Dinamo sau Rapid. Desigur, nimic nu e imposibil, remarcă Dumitrescu.

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„Eu nu cred că Reghe nu va fi în primele trei-patru echipe, în zona aia. Nu cred că FCSB va fi pusă în situația din sezonul trecut, să fie pe locul opt, să joace o finală… Va fi în primele trei-patru echipe în sezonul ăsta, dar e greu. Are 12 puncte, iar ceilalți 20, 22, 23.

Pornește cu un handicap, trebuie să piardă echipele astea. Când a mai început așa sezonul, al doilea cu Charalambous și Pintilii, avea un lot senzațional. Acum nu mai e în aceeași poziție FCSB. Nu mai e la fel. Eu spun că 100% este în play-off! Sunt convins 100% că va fi în play-off”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport Special.

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Gigi Becali anunța că Laurențiu Reghecampf i-a promis că va califica echipa în grupele Champions League

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Laurențiu Reghecampf i-a promis că va bate pe toată lumea cu FCSB: „El mi-a zis că-l interesează doar milionul și l-am întrebat – Ce milion, măi? -, iar apoi a spus că vrea milionul de la Champions League, că nu-l interesează Europa League. El la anul va fi în Champions League. Și când omul zice așa ceva, eu ce pot să mai spun”.

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În acest moment, FCSB este pe locul 11 în clasament cu 12 puncte în 10 etape, la 11 distanță de liderul Dinamo și 11 de Rapid București. Universitatea Craiova (20 puncte), Petrolul Ploiești (19 puncte) și Universitatea Cluj (15 puncte, un meci mai puțin) completează top 5.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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