ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf se întoarce la FCSB și i-a promis lui Gigi Becali că va lua titlul fără probleme. Mai mult, antrenorul se visează în grupele Champions League, însă nu toată lumea pare să creadă într-un traseu perfect al echipei după venirea lui Reghecampf.

Ilie Dumitrescu nu e convins că FCSB poate să câștige campionatul așa cum și-a propus Laurențiu Reghecampf

Ilie Dumitrescu, de exemplu, e convins că însă nu vede cum formația patronată de Gigi Becali ar putea să depășească în acest sezon echipe precum Universitatea Craiova, Dinamo sau Rapid. Desigur, nimic nu e imposibil, remarcă Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

„Eu nu cred că Reghe nu va fi în primele trei-patru echipe, în zona aia. Nu cred că FCSB va fi pusă în situația din sezonul trecut, să fie pe locul opt, să joace o finală… Va fi în primele trei-patru echipe în sezonul ăsta, dar e greu. Are 12 puncte, iar ceilalți 20, 22, 23.

Când a mai început așa sezonul, al doilea cu Charalambous și Pintilii, avea un lot senzațional. Acum nu mai e în aceeași poziție FCSB. Nu mai e la fel. Eu spun că 100% este în play-off! Sunt convins 100% că va fi în play-off”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport Special.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali anunța că Laurențiu Reghecampf i-a promis că va califica echipa în grupele Champions League

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Laurențiu Reghecampf i-a promis că va bate pe toată lumea cu FCSB: „El mi-a zis că-l interesează doar milionul și l-am întrebat – Ce milion, măi? -, iar apoi a spus că vrea milionul de la Champions League, că nu-l interesează Europa League. El la anul va fi în Champions League. Și când omul zice așa ceva, eu ce pot să mai spun”.

ADVERTISEMENT

În acest moment, FCSB este pe locul 11 în clasament cu 12 puncte în 10 etape, la 11 distanță de liderul Dinamo și 11 de Rapid București. Universitatea Craiova (20 puncte), Petrolul Ploiești (19 puncte) și Universitatea Cluj (15 puncte, un meci mai puțin) completează top 5.