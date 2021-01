Ilie Dumitrescu știe ce îi lipsește FCSB-ului pentru a ajunge la masa bogaților: „Ar face diferența!”

Ilie Dumitrescu consideră că FCSB mai are nevoie de un număr nouă și de unul sau chiar doi fundași centrali pentru a putea face față în Europa. „Atunci, echipa asta va fi alta”, declară Dumitrescu.

FCSB a câștigat cu Astra, scor 3-0, în prima partidă oficială din acest an, însă a avut probleme până la marcarea primului gol, din minutul 77, din cauza apărării compacte a echipei din Giurgiu.

Ilie Dumitrescu a analizat prestația liderului din Liga 1 și a spus că, pentru a reuși să desfacă mai ușor defensivele aglomerate, echipa lui Gigi Becali are nevoie de un atacant autentic.

Ilie Dumitrescu știe ce jucători ar trebui să aducă FCSB pentru a face față în Europa

În același timp, fostul internațional român spune că patronul FCSB-ului trebuie să mai întărească și centrul apărării, unde Toni Petrea are la dispoziție numai doi jucători, Iulian Cristea și Andrei Miron.

”Când va lua un număr 9 autentic și un fundaș central, echipa asta va fi alta. La un moment dat, o să ieși în Europa, acolo ai nevoie de fotbaliști importanți în pozițiile astea două.

Chiar doi fundași centrali trebuie, ai nevoie de soluții acolo, de încă două opțiuni, iar cei mai buni să joace. Dacă vrei să ajungi acolo, la masa bogaților, ai nevoie de doi fundași centrali și de un vârf de atac”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Ilie Dumitrescu crede că Budescu e potrivit pentru a fi 9 fals

Dacă patronul FCSB-ului nu va putea să găsească un vârf de atac care să intre direct în primul ”11”, Ilie Dumitrescu crede că „roș-albaștrii” ar putea beneficia și prin transferul lui Constantin Budescu, jucător aflat în ultimele 6 luni de contract cu Astra. Patronul FCSB-ului a spus că își dorește să-l aducă în vară, liber, pentru a evolua ca ”nouă fals”.

”Dacă nu vine în echipă un jucător de valoare, care să intre ca titular, degeaba faci unele transferuri pe postul de atacant. Sau poți aduce un Budescu în mijlocul acestor jucători, în formula asta (n.r . – 9 fals), ar aduce un plus fantastic. Are clarviziune, are calitate, are ultima pasă. Ar face diferența”, a adăugat Ilie Dumitrescu.

Chiar și fără un vârf de careu, FCSB este de departe formația cu cea mai bună ofensivă din Liga 1. Echipa antrenată de Toni Petrea a înscris nu mai puțin de 40 de goluri în cele 16 partide jucate, aproape de două ori mai mult decât campioana CFR Cluj, 21 de goluri, și peste Universitatea Craiova, 19.

“După aspectul jocului, cel puţin din repriza a doua, am dominat adversarul categoric, mă gândeam că trebuie să pice golul cât mai curând pentru că intram în criză de timp şi poate nu mai reuşeam să marcăm”, a fost reacția lui Toni Petrea după jocul cu Astra.