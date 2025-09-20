Ilie Dumitrescu l-a luat la țintă după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Cum să dai tu sfaturi? Nu înțeleg”

Ilie Dumitrescu nu a avut milă de FCSB după înfrângerea din meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, și este de părere că principalele motive ale situație dezastruoase o reprezintă faptul că jucătorii nu mai sunt la nivelul din sezonul precedent.

ADVERTISEMENT

Motivele înfrângerii suferite de FCSB la Botoșani, dezvăluite de Ilie Dumitrescu

Imediat după încheierea , fostul mare internațional a explicat faptul că sistemul rotației i-a bulversat pe jucătorii ”roș-albaștrilor”, iar aceștia nu-și mai găsesc ritmul de joc.

”E un fenomen mai complex. Echipa asta nu mai câștigă dueluri, nu mai face presing avansat, deficiență pe faza defensivă. Sunt câteva absențe. Nu mai este la același nivel. Când mergi pe principiul ăsta al rotației, nu mai au jucătorii statutul ăla de lider.

ADVERTISEMENT

Tot ce se întâmplă acolo… Thiam nu a jucat rău, dar nu mai mergi pe omogenitate, care să poată duce ritmul partidei, să aibă consistență. Arată diferit. Au fost meciuri în sezonul trecut în care marcau și era gata meciul FCSB-ului. E diferită echipa”, a declarat Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

Ulterior, Ilie Dumitrescu l-a luat la țintă pe Valeriu Iftime. Finanțatorul celor de la FC Botoșani .

ADVERTISEMENT

„Nu ar fi fost mai bine sa vorbească de echipa lui, de FC Botoșani? Cum să dai tu sfaturi? Să vorbească de Botoșani. Nu înțeleg asta. Ok, euforie, e bucuros, sunt convins ca sunt prieteni, dar…”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

Bîrligea, frustrat de rezultatele dezastruoase

Jucătorii de la FCSB sunt pe care o traversează și consideră că deocamdată nu se pot gândi la play-off sau la titlu, iar cel mai important e să câștige partide pentru a ieși din zona retrogradării.

”Momentan ne gândim să câștigăm meciurile de retrogradare, titlul este departe. Nimic nu este imposibil până nu se joacă toate meciurile, dar trebuie să ne gândim la noi, nu la ceilalți. Poate în Europa vom avea altă concentrare. Este ceva cu campionatul… poate ne credem prea campioni în fața celorlalte echipe”, a spus Daniel Bîrligea.