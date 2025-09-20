Sport

Ilie Dumitrescu l-a luat la țintă după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Cum să dai tu sfaturi? Nu înțeleg”

FCSB a suferit a cincea înfrângere din acest start de campionat, iar Ilie Dumitrescu a expus motivele căderii campioanei României.
Traian Terzian
20.09.2025 | 09:16
Ilie Dumitrescu la luat la tinta dupa FC Botosani FCSB 31 Cum sa dai tu sfaturi Nu inteleg
ULTIMA ORĂ
Ilie Dumitrescu a spus motivele înfrângerii suferite de FCSB la Botoșani. Sursă foto: Instagram Ilie Dumitrescu. Foto: captură Digi Sport.

Ilie Dumitrescu nu a avut milă de FCSB după înfrângerea din meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, și este de părere că principalele motive ale situație dezastruoase o reprezintă faptul că jucătorii nu mai sunt la nivelul din sezonul precedent.

ADVERTISEMENT

Motivele înfrângerii suferite de FCSB la Botoșani, dezvăluite de Ilie Dumitrescu

Imediat după încheierea partidei care a deschis etapa a 10-a din SuperLiga, fostul mare internațional a explicat faptul că sistemul rotației i-a bulversat pe jucătorii ”roș-albaștrilor”, iar aceștia nu-și mai găsesc ritmul de joc.

”E un fenomen mai complex. Echipa asta nu mai câștigă dueluri, nu mai face presing avansat, deficiență pe faza defensivă. Sunt câteva absențe. Nu mai este la același nivel. Când mergi pe principiul ăsta al rotației, nu mai au jucătorii statutul ăla de lider.

ADVERTISEMENT

Tot ce se întâmplă acolo… Thiam nu a jucat rău, dar nu mai mergi pe omogenitate, care să poată duce ritmul partidei, să aibă consistență. Arată diferit. Au fost meciuri în sezonul trecut în care marcau și era gata meciul FCSB-ului. E diferită echipa”, a declarat Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Ulterior, Ilie Dumitrescu l-a luat la țintă pe Valeriu Iftime. Finanțatorul celor de la FC Botoșani a cerut demiterea lui Elias Charalambous și chiar l-a propus pe Leo Grozavu la FCSB.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor....
Digi24.ro
VIDEO Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor. „Sunt foarte rezistente”

„Nu ar fi fost mai bine sa vorbească de echipa lui, de FC Botoșani? Cum să dai tu sfaturi? Să vorbească de Botoșani. Nu înțeleg asta. Ok, euforie, e bucuros, sunt convins ca sunt prieteni, dar…”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep
Digisport.ro
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"

Bîrligea, frustrat de rezultatele dezastruoase

Jucătorii de la FCSB sunt extrem de afectați de perioadă dificilă pe care o traversează și consideră că deocamdată nu se pot gândi la play-off sau la titlu, iar cel mai important e să câștige partide pentru a ieși din zona retrogradării.

”Momentan ne gândim să câștigăm meciurile de retrogradare, titlul este departe. Nimic nu este imposibil până nu se joacă toate meciurile, dar trebuie să ne gândim la noi, nu la ceilalți. Poate în Europa vom avea altă concentrare. Este ceva cu campionatul… poate ne credem prea campioni în fața celorlalte echipe”, a spus Daniel Bîrligea.

ADVERTISEMENT
2.52 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul ”1 solist sau sub 2.5 goluri” la meciul Go Ahead Eagles - FCSB
Dani Coman trece prin momente foarte grele: „În dimineața asta am aflat o...
Fanatik
Dani Coman trece prin momente foarte grele: „În dimineața asta am aflat o veste cutremurătoare”
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un...
Fanatik
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de 150.000 de euro, cu care a făcut senzație pe Transfăgărășan
226 de meciuri fără gol primit! Omul pe care Horațiu Moldovan voia să-l...
Fanatik
226 de meciuri fără gol primit! Omul pe care Horațiu Moldovan voia să-l scoată din poartă a ajuns la o performanță monstruoasă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Radu Banciu a văzut jucătorul transferat în această vară în România și a...
iamsport.ro
Radu Banciu a văzut jucătorul transferat în această vară în România și a rămas uimit: 'Îl știam, este Dumnezeu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!