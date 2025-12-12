Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Ilie Dumitrescu știe unde s-a decis partida FCSB – Feyenoord 4-3: “El a adus cele trei puncte”

Ilie Dumitrescu a salutat victoria FCSB-ului cu Feyenoord, dar nu a putut să nu evidențieze fotbalistul care a contribuit, decisiv. Pe cine din echipa roș-albaștrilor a remarcat fostul internațional.
Răzvan Scarlat
12.12.2025 | 08:55
Ilie Dumitrescu stie unde sa decis partida FCSB Feyenoord 43 El a adus cele trei puncte
ULTIMA ORĂ
Ilie Dumitrescu a dat verdictul după FCSB - Feyenoord 4-3. Cine l-a impresionat. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

FCSB a învins, pe Arena Națională, pe Feyenoord, în condițiile în care, în minutul 51, era condusă pe tabelă. Campioana României a reușit, însă, o revenire istorică și, într-un final, s-a impus în fața olandezilor, scor 4-3. Ilie Dumitrescu a avut și un remarcat, în special, după succesul roș-albaștrilor de pe cel mai mare stadion din România.

Pe cine a remarcat, în mod special, Ilie Dumitrescu după FCSB – Feyenoord 4-3

În minutul 90, la scorul de 3-3, Anis Hadj-Moussa a ratat din poziție unu la unu cu Ștefan Târnovanu. Portarul roș-albaștrilor a avut o intervenție de zile mari și a scos în corner șutul fotbalistului lui Feyenoord. Ulterior, la ultima fază a meciului, Florin Tănase a marcat din pasa lui Juri Cisotti. 4-3 pentru FCSB!

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu nu a avut cum să nu semnaleze intervenția lui Ștefan Târnovanu, pe care îl consideră omul partidei cu Feyenoord. Mihai Toma a fost alt jucător important în opinia fostului mare internațional.

După revenirea spectaculoasă de la 1-3 la 3-3, Târnovanu are o intervenție incredibilă. Dacă ai bătut Feyenoord, pentru mental această victorie contează enorm. Au fost momente bune și în prima repriză. În primele 35 de minute, FCSB a acoperit bine terenul. Din minutul 41 au început problemele. Schimbările au adus un plus evident la FCSB. Mă refer la Toma, acest copil arată că știe și în ultimii 20 de metri. Mă bucur enorm că a marcat. Apoi Crețu dă o pasă excelentă pentru Thiam. Cel mai bun jucător, pentru mine, a fost Cisotti”, a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

Cum l-a taxat Ilie Dumitrescu pe Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord

Ilie Dumitrescu este de părere că Robin van Persie s-a crezut învingător mult prea devreme și că acest lucru l-a costat. Încă o dată, fostul internațional a sesizat aportul lui Ștefan Târnovanu la victoria obținută de echipa lui Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cutremur" la FCSB! Ce le-a spus Siyabonga Ngezana jurnaliștilor, imediat după 4-3 cu Feyenoord

Reacția asta, să întorci de la 1-3, arată că echipa are experiență la acest nivel. Poate și Van Persie începuse, deja, să se gândească la meciul cu Ajax, din campionat. A crezut că a câștigat meciul în minutul 67. A făcut schimbări. Târnovanu a adus cele trei puncte, la intervenția din final”, a concluzionat fostul “tricolor”.

Pățania unui fan olandez la București! Câți bani a putut să plătească pentru...
Fanatik
Pățania unui fan olandez la București! Câți bani a putut să plătească pentru o cursă cu taxiul. S-a plâns în direct la TV: „Nu-mi place în România”
Incidentul în care a fost implicat Marian Aliuță, în Ucraina: ”A venit poliția”
Fanatik
Incidentul în care a fost implicat Marian Aliuță, în Ucraina: ”A venit poliția”
Albion Rrahmani, cu tricoul Rapidului după golul înscris în Universitatea Craiova – Sparta...
Fanatik
Albion Rrahmani, cu tricoul Rapidului după golul înscris în Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Cine i l-a oferit: „Îmi place mult”. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un...
iamsport.ro
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un simbol al corupției, un combinator care a făcut nenorociri, nu are nicio legătură cu ideea de justiție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!