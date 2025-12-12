Ilie Dumitrescu știe unde s-a decis partida FCSB – Feyenoord 4-3: “El a adus cele trei puncte”

ADVERTISEMENT

FCSB a învins, pe Arena Națională, pe Feyenoord, în condițiile în care, în minutul 51, era condusă pe tabelă. Campioana României a reușit, însă, o revenire istorică și, într-un final, s-a impus în fața olandezilor, scor 4-3. Ilie Dumitrescu a avut și un remarcat, în special, după succesul roș-albaștrilor de pe cel mai mare stadion din România.

Pe cine a remarcat, în mod special, Ilie Dumitrescu după FCSB – Feyenoord 4-3

În minutul 90, la scorul de 3-3, Anis Hadj-Moussa a ratat din poziție unu la unu cu Ștefan Târnovanu. Portarul roș-albaștrilor a avut o intervenție de zile mari și a scos în corner șutul fotbalistului lui Feyenoord. Ulterior, la ultima fază a meciului, Florin Tănase a marcat din pasa lui Juri Cisotti. !

Ilie Dumitrescu nu a avut cum să nu semnaleze intervenția lui Ștefan Târnovanu, pe care îl consideră omul partidei cu Feyenoord. Mihai Toma a fost alt jucător important în opinia fostului mare internațional.

“După revenirea spectaculoasă de la 1-3 la 3-3, Târnovanu are o intervenție incredibilă. Dacă ai bătut Feyenoord, pentru mental această victorie contează enorm. Au fost momente bune și în prima repriză. În primele 35 de minute, FCSB a acoperit bine terenul. Din minutul 41 au început problemele. Schimbările au adus un plus evident la FCSB. Mă refer la Toma, acest copil arată că știe și în ultimii 20 de metri. Mă bucur enorm că a marcat. Apoi Crețu dă o pasă excelentă pentru Thiam. Cel mai bun jucător, pentru mine, a fost Cisotti”, a spus Ilie Dumitrescu la .

Cum l-a taxat Ilie Dumitrescu pe Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord

Ilie Dumitrescu este de părere că Robin van Persie s-a crezut învingător mult prea devreme și că acest lucru l-a costat. Încă o dată, fostul internațional a sesizat aportul lui la victoria obținută de echipa lui Elias Charalambous.

“Reacția asta, să întorci de la 1-3, arată că echipa are experiență la acest nivel. Poate și Van Persie începuse, deja, să se gândească la meciul cu Ajax, din campionat. A crezut că a câștigat meciul în minutul 67. A făcut schimbări. Târnovanu a adus cele trei puncte, la intervenția din final”, a concluzionat fostul “tricolor”.