Ilie Dumitrescu trage un semnal de alarmă după FCSB – Sepsi 1-1: “Au mari probleme, nu sunt soluții”

FCSB scor 1-1, iar Ilie Dumitrescu a tras un mesaj de alarmă după ce a analizat partida imediat după meci, la

Ilie Dumitrescu: „E complicat pentru Edi”

Fostul mare internațional s-a arătat dezamăgit de majoritatea fotbaliștilor de la FCSB, iar acesta crede că echipa are mari probleme.

„Am văzut multe pase greșite, ai nevoie de jucători care să creeze dezechilibru. Tavi Popescu, niciun fel de acțiune care să-mi amintească de Tavi Popescu din vremurile bune.

Tănase a dat gol, dar a stat mult în părțile laterale. Florinel Coman, discret. Singurul care s-a ridicat la un nivel bun a fost Cordea, dar foarte puțin.

Fundașii laterali au mari probleme să dezvolte atacuri în ultimii 20 de metri, nu sunt centrări, nu sunt soluții, e mult de lucru, automatismele nu se fac în 4 zile. Edi se aștepta ca unii jucători să-l ajute mai mult.

E nevoie de doi fundași laterali care să-ți aducă un plus și de un 9 care să intre în combinații și să atace poarta.

E complicat pentru Edi, CFR are 6 din 6, start senzațional. Ceilalți, FCSB, Craiova au pierdut contactul. E foarte greu de recuperat”, a declarat acesta la .

Edi Iordănescu trage un semnal de alarmă

Noul antrenor al vicecampioanei României nu a fost mulțumit de felul în care au evoluat elevii săi și a spus că

„Ținând cont de situația din clasament, putem spune că sunt puncte pierdute. Pot spune că avem mult de muncă, tare, tare mult de muncă.

Suntem în plin campionat, împreună cu staff-ul tehnic doresc să duc echipa într-o direcție, din păcate suntem departe de ce îmi doresc să jucăm.

De multe ori am avut ca adversari portar care să fie omul meciului. Vlad a fost decisiv la penalty, pe de-o parte am pierdut două puncte, pe de altă parte am câștigat unul”, au fost cuvintele antrenorului celor de la FCSB.