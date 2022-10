Ilie Dumitrescu vede o prăpastie uriașă între titularii și rezervele FCSB: „Trebuie să le dea de gândit pe viitor”

, însă Ilie Dumitrescu îi avertizează pe Nicolae Dică și Gigi Becali.

Ilie Dumitrescu, mesaj pentru FCSB: „Trebuie să le dea de gândit pe viitor”

Ilie Dumitrescu a vorbit pentru despre problemele FCSB-ului și cum a reușit echipa să se depărteze de primele locuri.

„A fost o chestie asumată. Începutul ezitant din campionat a făcut ca ei să fie la o distanță foarte mare de play-off sau de obiectivul acesta de a câștiga campionatul”.

Fostul mare fotbalist al naționalei României a încercat să găsească o explicație pentru decizia lui Nicolae Dică de a folosi rezervele în grupele Conference League: „Nucleul important de jucători care trece printr-o formă sportivă foarte bună trebuia cumva menajat”.

„Mister” a avut un mesaj și pentru Gigi Becali și conducerea clubului: „Că diferența asta între primii 11-12-13 jucători și tot ceea ce înseamnă lotul FCSB-ului a făcut ca diferența asta să fie foarte mare trebuie să le dea de gândit pe viitor”.

Ilie Dumitrescu, mărturii emoționante pentru FANATIK : „Meciul cu Argentina mi-a schimbat viaţa!”

Ilie Dumitrescu și a vorbit despre meciul cu Argentina: „Este un lucru extraordinar ca iubitorii de fotbal să poată să vadă tricouri, ghete, imagini cu tot ceea ce s-a întâmplat în istoria fotbalului românesc. Chiar era nevoie în Bucureşti de un loc ca acesta.

Există posibilitatea ca iubitorii fotbalului să vină şi să vadă meciurile cu prietenii la un suc, la o cafea. Ceea ce este o idee foarte bună.

Este emoţionant să văd tricouri din perioada în care am jucat eu la echipa naţională. Sunt momente care mi-au marcat cariera. Mie meciul cu Argentina mi-a schimbat viaţa.

Am avut patru oferte după meciul cu Argentina. S-a întâmplat după meci. Am fost golgheterul campionatului, marcasem în preliminarii, titular la echipa naţională, am dat goluri în Liga Campionilor, iar acele goluri de la Mondial au fost, aşa, ca o încununare”, a mai spus fostul membru al Generației de Aur, pentru site-ul nostru.