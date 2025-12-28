Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ilie Dumitrescu vede partea plină a paharului la final de 2025: „Demult nu am mai avut două echipe calificate în cupele europene”. Meciul pe care îl regretă cel mai mult

Ilie Dumitrescu a analizat anul 2025 din punct de vedere al fotbalului românesc. Fostul mare internațional a numit și cea mai mare dezamăgire a anului.
Bogdan Mariș, Marian Popovici
28.12.2025 | 10:34
Ilie Dumitrescu a analizat cele întâmplate în fotbalul românesc în 2025. FOTO: Fanatik
Ilie Dumitrescu a analizat cele întâmplate în fotbalul românesc în 2025. Fostul mare fotbalist a vorbit despre aspectele pozitive, precum prezența echipelor românești în cupele europene, dar a numit și marea dezamăgire a anului: eșecul suferit de echipa națională în Bosnia, scor 1-3.

Ilie Dumitrescu vede partea plină a paharului la final de 2025

După o pauză de trei ani, România a avut din nou două echipe în grupele unor competiții europene: FCSB în Europa League și Universitatea Craiova în Conference League. Ilie Dumitrescu a scos în evidență acest aspect când a vorbit despre anul 2025 în fotbalul românesc. „Au fost și realizări extrem de importante.

Dacă vorbim despre fotbal, trebuie să consemnăm, totuși, participarea celor două echipe în Europa League și Conference League. Demult nu am mai avut două echipe în competițiile europene”, a declarat fostul mare fotbalist la SUPER GALA FANATIK 2025.

După victoria fabuloasă obținută contra lui Feyenoord, 4-3, FCSB păstrează șanse la o calificare în primăvara europeană, în timp ce Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference League într-un mod uluitor, după 2-3 cu AEK Atena. Ultima stagiune în care două echipe din România au participat în grupele europene a fost 2022-2023. Atunci, FCSB și CFR Cluj erau calificate în Conference League: gruparea „roș-albastră” a terminat pe ultimul loc în grupă, în timp ce „feroviarii” au obținut calificarea în play-off-ul pentru optimi, fiind învinși de Lazio cu scorul general de 1-0.

Care a fost marea dezamăgire a lui Ilie Dumitrescu din punct de vedere fotbalistic în 2025

Ilie Dumitrescu a numit și cea mai mare decepție a anului în fotbalul românesc: eșecul suferit de echipa națională în Bosnia. Învinși cu 3-1, „tricolorii” au ratat șansa de a fi cap de serie la baraj și vor avea o misiune extrem de complicată în martie, pe terenul Turciei. „La nivel de echipă națională, am ajuns la baraj, putea fi mai bine.

O victorie în Bosnia ar fi contat enorm, ar fi fost extraordinar ca noi să jucăm un meci acasă, un prim baraj acasă ar fi fost extraordinar. În rest, sănătoși să fim și mergem mai departe. Sperăm să avem un an mai bun, în martie echipa noastră națională să facă un meci bun”, a afirmat Ilie Dumitrescu, care a primit Premiul de Excelență la SUPER GALA FANATIK.

Ilie Dumitrescu e OPTIMIST înaintea barajului cu Turcia: „Am avut PERFORMANȚE notabile”

