Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB: „Nicio șansă la titlu!”. Ce spune despre play-off

Recunoscut ca un fan al celor de la FCSB, Ilie Dumitrescu nu a avut milă de echipa bucureșteană după meciul pierdut cu CFR Cluj, 1-4, și a dat un verdict clar.
Mihai Alecu
26.01.2026 | 08:30
Ilie Dumitrescu verdict crunt pentru FCSB Nicio sansa la titlu Ce spune despre playoff
FCSB nu se mai poate lupta pentru titlu în SuperLiga, spune Ilie Dumitrescu
FCSB a pierdut fără drept de apel meciul contra celor de la CFR Cluj, 1-4, în etapa cu numărul 23 din SuperLiga, asta chiar dacă a condus încă din minutul 2 când David Miculescu a deschis scorul.

Ilie Dumitrescu a dat verdictul. FCSB, OUT din lupta pentru titlu în SuperLiga

Ilie Dumitrescu e convins după ce a văzut cum s-a prezentat FCSB că echipa condusă de Elias Charalambous nu mai are șanse să câștige SuperLiga, asta după ce a reușit să triumfe în ultimii 2 ani. Acesta e de părere că echipa ar urma să arate altfel după revenirea lui Florin Tănase, cel care este accidentat și ar putea absenta o perioadă mai lungă.

„Nu mai are nicio șansă la titlu. La play-off, da. Trebuie gestionat momentul ăsta, e complicat și pentru jucători, și pentru antrenori. E nevoie de susținere din partea lui Gigi și a lui MM. Un rezultat pozitiv cu Fenerbahce ar fi un lucru extraordinar. S-a mai întâmplat cu Feyenoord. Vreau să văd o reacție, probabil că o să revină și Tănase. Cred că ar trebui să regleze din mers deficiențele astea pe fază defensivă”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Elias Charalambous, susținut de Ilie Dumitrescu

Elias Charalambous a spus la finalul partidei că este gata să plece de la FCSB asta dacă șefii echipei decid acest lucru. Tehnicianul cipriot și-a asumat vina pentru rezultatele slabe din acest sezon, dar Ilie Dumitrescu spune că o astfel de decizie nu ar trebui să fie luată acum, iar antrenorul ar trebui să rămână pe banca grupării bucureștene până la finalul sezonului.

„Eu nu l-aș da afară pe Elias Charalambous acum. Nu e momentul potrivit, Cel mai bine e să aștepți până la finalul sezonului, faci o analiză atunci și vezi ce decizie e cea mai bună pentru echipă”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

FCSB, în pericol să rateze play-off-ul în SuperLiga

Pentru prima dată de când s-a introdus sistemul cu play-off și play-out în SuperLiga, FCSB este amenințată serios cu o neparticipare în play-off. Campioana ultimelor două sezoane nu mai convinge și are rezultate mult sub așteptări, iar dacă nu va lega o serie de victorii în finalul sezonului regulat, atunci șansele de a prinde o clasare între primele 6 vor fi minime.

După meciul din runda cu numărul 23 cei de la FCSB au rămas cu 32 de puncte și sunt pe poziția a 11-a, la 5 puncte distanță de locul 6 ocupat de Universitatea Cluj. În etapa viitoare formația bucureșteană urmează să joace tot acasă, cu Csikszereda, echipă cu care a remizat în tur, 1-1.

