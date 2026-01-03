Ilie Dumitrescu revine în fotbal la 15 ani după ce a plecat de la Steaua: ”Vreau să fac un proiect”

ADVERTISEMENT

În urmă cu mulți ani încheia ultimul mandat ca tehnician. Ilie Dumitrescu are 56 de ani, însă vrea să revină în fotbal, după ce a plecat de la Steaua. Mizează pe o afacere specială care funcționează cu brio în străinătate.

Ce planuri are Ilie Dumitrescu pentru 2026

Ilie Dumitrescu ocupă funcția de analist sportiv la un cunoscut post de televiziune. În trecut a fost antrenor și a avut o carieră de succes ca jucător de fotbal. A renunțat oficial la activitatea sportivă în septembrie 2010.

După ce a antrenat doar 8 meciuri la Steaua, în perioada 11 august – 20 septembrie 2010 a luat decizia să se orienteze spre altceva. La 15 ani de la această schimbare de perspectivă plănuiește să se întoarcă la marea sa pasiune.

Celebrul fost internațional român, care , este dispus să investească într-un proiect inedit în Super-Liga. Mai exact, a remarcat ce lipsește fotbalului românesc, fiind vorba de un aspect pe care vrea să se concentreze anul acesta.

În perioada imediat următoare fostul atacant al Generației de Aur vrea să schimbe lucrurile în bine. Ilie Dumitrescu își dorește să se implice în dezvoltarea tinerilor fotbaliști din România. Vrea să-i ajute în tranziția de la juniori la seniori.

Ilie Dumitrescu: ”Cred că va ieși anul acesta”

„Vreau să intru într-un proiect de genul ăsta, să mă implic la cluburi, la academii, pentru a gestiona tranziția de la copii și juniori la seniori pentru că impactul este foarte mare de la ce se lucrează.

De exemplu, Ianis Hagi. L-ați văzut când a plecat la Fiorentina, în aeroport? Juca număr 10 la Farul. După un an și ceva la Fiorentina, când s-a întors, era altul. Ăsta este cel mai bun exemplu înainte și după.

O să vedem cum o să mă implic, dar îmi doresc foarte mult chestia asta, la nivel de academii. Vreau să fac eu un proiect, la un moment dat. Să mă implic practic. Cred că va ieși anul ăsta”, a dezvăluit Ilie Dumitrescu, la .

Ce exemple are în minte Ilie Dumitrescu

Fostul atacant al Generației de Aur, Ilie Dumitrescu, a venit și cu câteva exemple concrete pentru proiectul său. Fostul fotbalist a observat de-a lungul carierei de analist, care se întinde pe 16 ani, mulți sportivi importanți la nivelul debutului.

În ultimii 20 ani România a pierdut enorm pe acest segment. În aceeași notă, fostul sportiv a mai subliniat că este o diferență enorm între un jucător din țara noastră și unul care evoluează în Germania sau Franța.

„La noi sunt foarte mulți jucători talentați. La Mbappe, când a intrat la Monaco, nu s-a simțit deloc lipsa aia de forță, de viteză. La fel acum în Germania cu Karl. Când face pasul, să fie remarcat, să nu fie o problemă pentru tine.

Să-ți întârzii progresul. Acolo nu se simte problema asta”, a completat Ilie Dumitrescu, pentru aceeași sursă. În urmă cu ceva vreme, fostul atacant .