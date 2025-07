Ilie Năstase a dezvăluit cum a sărbătorit la împlinirea a 79 de ani: “Eu petreceam mai mult cu Țiriac în avion”

Ilie Năstase și-a sărbătorit ziua de naștere pe 19 iulie. Fostul număr 1 mondial ATP a împlinit 79 de ani, iar acesta a dezvăluit în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA detalii despre petrecerea la care a fost prezent.

Ilie Năstase, poveste incredibilă cu tatăl său

Ilie Năstase își sărbătorește onomastica pe 20 iulie, însă fostul mare tenismen a dezvăluit că și ziua sa de naștere ar trebui să fie pe data de 20, nu pe 19. „Decizia” i-a aparținut tatălui său, Gheorghe Năstase. „Tatăl meu m-a declarat pe 19 ca să bea de două ori.

M-am născut la 06:00 dimineața pe 20, dar el a spus că pe 19, seara, m-am născut. Dumnezeu să-l ierte, că nu mai e”, a declarat Ilie Năstase la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Din nefericire, .

Cum a petrecut Ilie Năstase la împlinirea a 79 de ani

Ilie Năstase a oferit detalii despre petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere. Evenimentul a fost unul restrâns, însă acest aspect nu este o noutate pentru fostul mare tenismen, care era obişnuit să îşi sărbătorească ziua de naștere alături de prietenul și colaboratorul său, Ion Țiriac.

„Nu am petrecut, a fost mai restrâns, o petrecere în familie, am fost vreo 8 inși. N-am dansat, n-am țipat, n-am sărit pe pereți, nu am făcut nimic. (n.r. a fost pe modelul silent) Da, n-aveam ce…

Zilele mele de naștere erau mai mult prin avioane, cu domnul Țiriac la fel, nu aveam noi timp să ne ocupăm de treaba asta. Era o zi normală pentru noi. (n.r. mai multe zile de naștere ați petrecut cu Ion Țiriac) Da, prin avioane, prin turnee”, a afirmat Ilie Năstase în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

„Nasty” a primit un „cadou” de ziua sa și din partea echipei favorite, FCSB, care s-a impus cu 1-0 pe terenul Petrolului în etapa a doua din Superligă. , cu privire la criticile aduse jucătorilor.

