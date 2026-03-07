Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri români în lume

ADVERTISEMENT

Ajuns la vârsta de 79 de ani, Ilie Năstase a spus adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Primul lider mondial din clasamentul ATP a scos la iveală un eveniment tensionat care s-a petrecut la un turneu important.

Ilie Năstase, despre tensiunile din amiciția cu Ion Țiriac

Invitat în cadrul unui podcast, Ilie Năstase a relatat mai multe povești din viața sa și din carieră. A adunat numeroase amintiri, dezvăluind cu care are o prietenie veche.

Fostul mare jucător de tenis a vorbit acum despre miliardarul român. I-a dezvăluit lui Mihai Morar că lucrurile nu au fost întotdeauna bune în relația cu afaceristul în vârstă de 86 de ani. S-a răzbunat chiar de ziua de naștere a acestuia.

Pe 9 mai 1971 a luat o decizie neașteptată, în timp ce se afla la turneul de la Madrid. Celebrul om de afaceri i-a cerut colegului său să se relaxeze. Astfel, i-a sugerat să o lase mai moale, însă rezultatul final nu a fost pe placul lui Ilie Năstase. A pierdut.

„Eu în ’70 am câștigat turneul de la Roma. Și în ’71 el deja începuse să devină impresar, antrenorul lui Vilas. Și zice: «Năstase, tu unde joci? Te duci la Roma, nu?» / «Da, mă duc.»

«Nu trebuie să te duci.» / «Păi de ce?» / «Dacă vrei să te duci, negociez pentru tine să-ți dea niște bani.» A negociat și ăia nu mi-au dat bani. După aia, a negociat cu cei de la Madrid și m-am dus la Madrid”, a spus primul lider ATP, la .

Ilie Năstase: ”Te-am pupat! Că el era axat pe dublu”

„El juca destul de bine atunci. Cu cine pic în semifinală? Cu Țiriac. Vine la hotel, am mâncat împreună și spune: «Năstase, dacă mâine mă bați 6-0, 6-1, nu mai treci prin fața mea. Mă ocolești pe strada ailaltă.

Fii atent, mâine e ziua mea, 9 mai, te rog eu, joacă frumos cu mine, știi că eu nu mă omor la simplu prea mult.» Eram și la dublu cu el. M-am luat după el, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 pentru el. «Alo!» El nimic…

Mă bate 6-0 primul set. Trec să schimb terenul: «Alo, cum ne-a fost înțelegerea? Să nu te bat 6-0.» Nu vorbea cu mine, domnule. Mă bate 6-3 în setul 2. Intrăm în vestiar, unul lângă altul: «Alo, cum a fost vorba?

Mă bați tu pe mine 6-0, 6-3?» «Păi, prostule, fii atent», s-a ridicat în picioare: «Ține minte ce zic acum: nici lu’ mă-ta, nici lu’ tac-tu, nici lu’ frati-tu să nu-i promiți…» «Cum??? Păi, m-ai rugat.»

Ce i-am făcut, trebuia să jucăm finala la dublu… «Te-am pupat!» Că el era axat pe dublu. Am plecat, a rămas blocat!”, a completat Ilie Năstase, în podcastul moderat de fostul prezentator de la Antena Stars.

În altă ordine de idei, fostul tenismen este un sportiv care a știut cum să exploreze tenisul.