Sport

Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri români în lume

Ilie Năstase a vorbit deschis despre fostul său coleg de tenis, miliardarul Ion Țiriac. Momentul neplăcut care s-a produs în urmă cu ani buni între ei.
Alexa Serdan
07.03.2026 | 21:00
Ilie Nastase a facut cel mai tare anunt despre Ion Tiriac Ce sa intamplat intre doi dintre cei mai celebri romani in lume
Ilie Năstase și Ion Țiriac sunt prieteni de ani buni. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Ajuns la vârsta de 79 de ani, Ilie Năstase a spus adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Primul lider mondial din clasamentul ATP a scos la iveală un eveniment tensionat care s-a petrecut la un turneu important.

Ilie Năstase, despre tensiunile din amiciția cu Ion Țiriac

Invitat în cadrul unui podcast, Ilie Năstase a relatat mai multe povești din viața sa și din carieră. A adunat numeroase amintiri, dezvăluind cum se înțelege cu Ion Țiriac cu care are o prietenie veche.

ADVERTISEMENT

Fostul mare jucător de tenis a vorbit acum despre miliardarul român. I-a dezvăluit lui Mihai Morar că lucrurile nu au fost întotdeauna bune în relația cu afaceristul în vârstă de 86 de ani. S-a răzbunat chiar de ziua de naștere a acestuia.

Pe 9 mai 1971 a luat o decizie neașteptată, în timp ce se afla la turneul de la Madrid. Celebrul om de afaceri i-a cerut colegului său să se relaxeze. Astfel, i-a sugerat să o lase mai moale, însă rezultatul final nu a fost pe placul lui Ilie Năstase. A pierdut.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

„Eu în ’70 am câștigat turneul de la Roma. Și în ’71 el deja începuse să devină impresar, antrenorul lui Vilas. Și zice: «Năstase, tu unde joci? Te duci la Roma, nu?» / «Da, mă duc.» 

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia...
Digisport.ro
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
ADVERTISEMENT

«Nu trebuie să te duci.» / «Păi de ce?» / «Dacă vrei să te duci, negociez pentru tine să-ți dea niște bani.» A negociat și ăia nu mi-au dat bani. După aia, a negociat cu cei de la Madrid și m-am dus la Madrid”, a spus primul lider ATP, la Fain&Simplu.

Ilie Năstase: ”Te-am pupat! Că el era axat pe dublu”

„El juca destul de bine atunci. Cu cine pic în semifinală? Cu Țiriac. Vine la hotel, am mâncat împreună și spune: «Năstase, dacă mâine mă bați 6-0, 6-1, nu mai treci prin fața mea. Mă ocolești pe strada ailaltă.

ADVERTISEMENT

Fii atent, mâine e ziua mea, 9 mai, te rog eu, joacă frumos cu mine, știi că eu nu mă omor la simplu prea mult.» Eram și la dublu cu el. M-am luat după el, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 pentru el. «Alo!» El nimic…

Mă bate 6-0 primul set. Trec să schimb terenul: «Alo, cum ne-a fost înțelegerea? Să nu te bat 6-0.» Nu vorbea cu mine, domnule. Mă bate 6-3 în setul 2. Intrăm în vestiar, unul lângă altul: «Alo, cum a fost vorba?

Mă bați tu pe mine 6-0, 6-3?» «Păi, prostule, fii atent», s-a ridicat în picioare: «Ține minte ce zic acum: nici lu’ mă-ta, nici lu’ tac-tu, nici lu’ frati-tu să nu-i promiți…» «Cum??? Păi, m-ai rugat.» 

Ce i-am făcut, trebuia să jucăm finala la dublu… «Te-am pupat!» Că el era axat pe dublu. Am plecat, a rămas blocat!”, a completat Ilie Năstase, în podcastul moderat de fostul prezentator de la Antena Stars.

În altă ordine de idei, fostul tenismen este un sportiv care a știut cum să exploreze tenisul. L-a învins pe Arthur Ashe, în finala US Open, datorită unor trucuri neașteptate. Românul l-a scos din sărite pe jucătorul american.

Turneul celor 6 Națiuni 2026. Surprize uriașe în Scoția – Franța și Italia...
Fanatik
Turneul celor 6 Națiuni 2026. Surprize uriașe în Scoția – Franța și Italia – Anglia! Update
Trei atacanți de top pe lista de transferuri a Barcelonei! Cine îl va...
Fanatik
Trei atacanți de top pe lista de transferuri a Barcelonei! Cine îl va înlocui pe Lewandowski?
Al-Okhdood – Al-Fayha, live video în etapa 25 din liga Arabiei Saudite. Marius...
Fanatik
Al-Okhdood – Al-Fayha, live video în etapa 25 din liga Arabiei Saudite. Marius Șumudică își continuă misiunea dificilă. Cum arată echipele de start
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Mitică Dragomir a ascultat ce a spus Gigi Becali și a dat verdictul:...
iamsport.ro
Mitică Dragomir a ascultat ce a spus Gigi Becali și a dat verdictul: 'Condamnare la moarte!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!