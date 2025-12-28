Ilie Năstase a fost refuzat la “Bătălia sexelor!” Meciul anului din tenisul Mondial are loc azi la Dubai

ADVERTISEMENT

Un nou episod din deja celebra „Bătălie a Sexelor” are loc azi la Dubai. Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios vor intra pe teren pentru o dispută inedită, care se va desfășura, pe hard, în Emiratele Arabe Unite.

Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios

Duelul a stârnit discuții atât în tenis, în special, cât și în lumea sportului, în general, atrăgând controverse și tensiuni, stârnind interes, laude și critici. . Pe parcursul anului, ea a disputat 9 finale în circuit, din care a câștigat 4. Australianul, fost număr 13 mondial, a jucat doar 5 meciuri pe întreaga durată a sezonului și a coborât pe locul 671 ATP.

ADVERTISEMENT

“Este evident că bărbații sunt, din punct de vedere biologic, mai puternici decât femeile, dar nu despre asta este vorba. Acest eveniment va ajuta la promovarea tenisului feminin la un nivel și mai înalt”, a declarat Sabalenka. Pentru a echilibra disputa, organizatorii au decis ca terenul Arynei să fie cu 9% mai mic decât cel al lui Kyrgios. Meciul demonstrativ se va juca pe sistemul cel mai bun din trei seturi, iar dacă se va ajunge în decisiv, duelul va fi tranșat printr-un tiebreak la 10.

Nu este pentru prima dată când tenisul găzduiește o „Bătălie a Sexelor”. Au existat cinci precedente în care jucătoare de tenis s-au confruntat cu tenismeni.

ADVERTISEMENT

În 1973, Bobby Riggs a învins-o pe Margaret Court

Multiplu câștigător de Grand Slam în anii 1930-1940, Riggs a revenit în atenția publicului în 1973, după ce a declarat că, la 55 de ani, poate învinge oricare dintre cele mai importante jucătoare ale vremii.

ADVERTISEMENT

Riggs a vrut să joace cu Billie Jean King, dar când aceasta a refuzat, colega ei, Margaret Court – considerată cea mai bună jucătoare din lume la acea vreme – a acceptat provocarea, încasând 20.000 de dolari doar pentru participare.

Aproximativ 5.000 de fani au venit să urmărească meciul din California, care s-a dovedit a fi unul fără istoric, Riggs câștigând cu 6-2, 6-1 în mai puțin de o oră.

ADVERTISEMENT

Billie Jean King, singura femeie care a bătut un bărbat

După victoria lui Riggs asupra lui Margaret Court, Billie Jean King a acceptat provocarea în cea mai faimoasă „Bătălie a Sexelor” din toate timpurile, care a inspirat și filmul din 2017.

Un premiu de 100.000 de dolari a fost pus la bătaie în meciul, care a avut loc la Houston Astrodome din Texas. Aproximativ 30.000 de oameni au urmărit meciul pe stadion, dar audiența globală a fost estimată la 90 de milioane. Billie Jean King, care avea 29 de ani și câștigase zece Grand Slamuri, a obținut o victorie categorică cu 6-4, 6-3, 6-3.

Legitimitatea meciului și a rezultatului au fost puse adesea sub semnul întrebării, deși s-au dovedit a fi un moment de cotitură pentru tenisul feminin.

Martina Navratilova l-a refuzat pe Ilie Năstase, dar a jucat cu Jimmy Connors

La aproape două decenii după meciurile lui Riggs împotriva lui Court și King, legendele tenisului, Jimmy Connors și Martina Navratilova, au participat la propria lor „Bătălie a Sexelor” în Nevada.

Navratilova refuzase anterior șansa de a-i înfrunta pe John McEnroe și , dar l-a înfruntat pe Connors, după ce organizatorii evenimentului au eșuat în tentativa de a o convinge pe Monica Seleș să joace.

Asemenea confruntării dintre Kyrgios și Sabalenka, au fost stabilite reguli hibride. Lui Connors i s-a permis un singur serviciu, iar Navratilova a putut folosi benzile laterale ale terenului, ca la un meci de dublu.

Connors a învins-o pe Navratilova cu 7-5, 6-2, câștigând cei 500.000 de dolari puși în joc, pe lângă o prima de participare de 650.000 de dolari, oferită ambilor sportive.

Karsten Braasch a dat de pământ cu surorile Williams

La vremea când erau adolescente, în 1998, Venus și Serena au afirmat că pot învinge orice jucător clasat în afara topului 200 din clasamentul ATP. Acest lucru a dus la o provocare din partea lui Karsten Braasch, pe atunci numărul 203 mondial, germanul oferindu-se să le înfrunte pe teren la Australian Open în acel an.

Braasch s-a încălzit pentru meciurile sale împotriva echipei Williams jucând o rundă de golf. Apoi a băut două cocktailuri și a învins-o pe Serena cu 6-1 și pe Venus cu 6-2 în setul lor. Mai târziu, el avea să susțină că surorile nu ar fi avut nicio șansă împotriva niciunui jucător din topul 500 ATP, în timp ce Serena și Venus și-au redus pretențiile și au afirmat că ar putea bate tenismeni din afara topului 350.

Yannick Noah a bătut-o în rochie pe Justine Henin

La douăzeci de ani de la faimosul său triumf la Roland Garros din 1983, Noah a înfruntat-o pe Justine Henin într-o „Bătălie a Sexelor” demonstrativă la Bruxelles. Henin era numărul 1 mondial WTA la acea vreme și se afla, probabil, în apogeul carierei sale, după ce triumfase la Roland Garros și US Open în acel sezon.

Meciul a fost departe de a fi serios – Noah îmbrăcându-se într-o în echipament feminin. Francezul, atunci în vârstă de 43 de ani, a învins-o pe Henin, în vârstă de 21 de ani, cu 4-6, 6-4, 7-6.