Ilie Năstase a primit vestea cea mare de la fiica lui, Alessia. Fostul tenisment are cu ce să se mândrească

Ilie Năstase a primit o veste mare de la fiica lui, Alessia. Fostul tenismen are toate motivele să fie un tată mândru.

Alessia Năstase este elevă în clasa a XII- a și se pregătește să-și continuie sudiile la Paris. Fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase va pleca în luna august în capitala Franței.

Și nu va pleca oricum. Tânara a primit o bursă la o universitate de pestigiu și își va urma visul din copilărie, de a fi artist. Amalia Năstase și Alessia au povestit totul în emisiunea „La Măruță”.

Alessia a spus că a început să picteze încă din copilărie, în jurul vârstei de patru sau cinci ani. La doar 17 ani, tânăra și-a deschis propria expoziție, dedicată tenisului. Tatăl acesteia este și el prezent în operele ei și a achiziționat deja două tablouri.

Fiica lui Ilie Năstase a câștigat o bursă la Parsons Paris și va studia „Artă, media și tehnologie”, specializarea fiind arte frumoase. În trecut, ea a povestit că a încercat și să practice tenisul, dar și-a dat seama repede că locul ei nu este acolo.

„A fost destul de greu. Mi-am completat aplicația într-un program special, care le permite studenților să își meargă la universități din Statele Unite ale Americii și Franța,” a explicat tânăra.

Nu a fost deloc ușor să ajungă acolo: „e o facultate foarte bună și recunoascută în acest domeniu, sunt sigură că a fost o concurență mare”. Când a aflat că a fost acceptată, Alessia a izbucnit în plâns. Același lucru s-a întâmplat și cu mama și sora acesteia.

În schimb, Ilie Năstase a amuțit: „l-am sunat și i-am spus că am intrat. Era foarte fericit când i-am zis că am intrat cu bursă. Nu știa ce să zică, era șocat. S-a emoționat, mai ales că are de a face cu tenisul”, a povestit Alessia.

Tânăra a recunoscut că nu este sigură ce va face pe viitor: „încă nu sunt sigură ce voi face când termin facultatea. Voi face ceva pe arte.”

