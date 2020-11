Ilie Năstase a răbufnit după ce Simona Halep s-a infectat. Tenismenul, revoltă față de alegeri și politicieni

Ilie Năstase a aflat vestea că Simona Halep s-a infectat cu noul tip de coronavirus de pe rețelele de socializare, transmițând cu această ocazie un mesaj extrem de dur la adresa clasei politice din țara noastră. Fostul jucător de tenis este revoltat din cauza modului în care este gestionată pandemia.

Prieten foarte apropiat cu campioana mondială din 2019, omul de afaceri a declarat într-un interviu pentru prosport.ro că nu a luat legătura cu Simona Halep, însă știe că sportiva de 29 de ani are o stare de sănătate foarte bună. „Nasty” așteaptă momentul potrivit pentru a o suna.

Fostul sportiv în vârstă de 74 de ani a răsuflat ușurat când a aflat că fostul număr mondial are o formă ușoară a virusului din China. Simona Halep s-a autoizolat la domiciliu după ce ar fi luat COVID-19 de la iubitul ei, Toni Iuric (41 de ani).

Ilie Năstase, replică acidă după ce Simona Halep a luat COVID. Ce spune despre alegeri

„Am auzit vestea, a aflat soția de pe Facebook. Nu am vorbit cu Simona, nu cred că a vorbit nimeni. Și nici nu cred că e momentul acum, mai așteptăm puțin. Deci are simptome moderate, e bine că se simte OK”, a spus Ilie Năstase, potrivit sursei menționate anterior.

Mai mult decât atât, fostul jucător de tenis de câmp a mărturisit că este extrem de supărat pe politicienii români, având numai cuvinte dure de spus la adresa celor care gestionează pandemia de coronavirus din țara noastră.

Sportivul este deranjat de faptul că autoritățile au închis instituțiile de învățământ, însă îndeamnă oamenii să meargă la alegerile parlamentare programate pentru începutul lunii decembrie. Pe de altă parte, Ilie Năstase a comparat România cu alte țări din Vest care au luat cu totul alte decizii.

„Domne, cred că am luat-o razna. Pentru că ne îndeamnă să mergem la alegeri, în timp ce în toate celelalte țări s-a închis totul în afară de școli. Cred că suntem cretini. Suntem proști rău de tot, vorbesc serios!

Adică ce facem noi? Nu putem merge să alegem mai târziu, trebuie să mergem acum? Care e problema? Adică în loc să îndemne oamenii să stea în casă, cum se face în Franța… Acolo s-a închis totul, doar copiii merg la școală și învață în continuare.

De ce nu copiem și noi ce fac «proștii» ăia de francezi, de nemți? La noi apar numai politicieni la TV să ne spună despre coronavirus… Păi nu se pricep în primul rând! Lăsați-i pe cei care se pricep, fraților, nu mai ieșiți voi în față!

Toți fac la fel, din toate partidele. Ne vorbesc de coronavirus și ei sunt primii care încalcă regulile. Ce facem, ne mai trezim și noi? Mai devenim și noi bărbați vreodată în țara asta sau nu?”, a completat fostul număr mondial din 1972, respectiv 1973.

Ilie Năstase a mai declarat că nu va merge la urne pentru a vota și îi sfătuiește pe români să facă același lucru, cu riscul „de a fi băgat la pușcărie”.