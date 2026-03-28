Ilie Năstase a spus că Gică Hagi are nevoie de un singur lucru la naționala României

Naționala de fotbal a României nu va juca la Campionatul Mondial din America de Nord. „Tricolorii” nu au reușit să producă surpriza și să treacă de Turcia la baraj. Ilie Năstase, un mare pasionat al sportului rege, a analizat jocul echipei lui Mircea Lucescu și a tras câteva concluzii. Este de părere că nivelul din țara noastră a scăzut mult.

Ilie Năstase, verdict amar după Turcia – România 1-0

Ilie Năstase l-a lăudat pe . Nu a reușit însă, tricolorii au cedat cu 0-1 în fața Turciei la baraj. Cu toate acestea, primul număr 1 ATP îndeamnă la calm odată cu revenirea lui Gică Hagi la prima reprezentativă, considerând că „Regele” are nevoie de timp.

„Meciul a fost mai strâns decât a părut. Am avut și noi ghinion cu bara aceea. Era greu să bați Turcia în deplasare. Mircea Lucescu a făcut un gest pe care puțini l-ar fi făcut. Este un lucru foarte frumos din partea sa. El este și iubit în Turcia. Gheorghe Hagi are nevoie de timp. Noi ne gândim că o să fim campioni mondiali cu Hagi selecționer. Sper să ajungem la un Mondial. Am și eu 80 de ani. Sper să avem cât mai repede jucători valoroși”, a declarat Ilie Năstase.

Ilie Năstase are o favorită la titlu. Ce spune fostul tenismen despre situația FCSB

În plus, a spus câteva cuvinte și despre sezonul extrem de dezamăgitor pe care îl traversează FCSB. „Roș-albaștrii” joacă în premieră în play-out și riscă să rateze cupele europene. Favorita lui Năstase din această ediție este Universitatea Craiova.

„FCSB doi ani la rând a jucat bine. Noi nu prea înțelegem în România contraperformanțele. Aș vrea să ia Craiova titlul. Îmi place cum joacă. Cred că merită după atâția ani un titlu”, a mai spus fostul mare tenismen român în cadrul unei conferințe de presă.