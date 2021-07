Ilie Năstase acuză România: „M-am simțit mult mai apreciat în Franța!”. Ce promisiune i-a făcut lui Ion Țiriac

a oferit un interviu pentru cu ocazia zilei naționale a Franței, în care a vorbit despre țara care l-a adoptat și în care și-a cumpărat chiar și o casă, în apropierea celebrului Arc de Triumf, din capitala Paris.

Fostul mare tenismen ajuns la 74 de ani a câștigat nu mai puțin de 58 de titluri ATP și a fost numărul unu mondial, iar unele dintre cele mai frumoase amintiri din carieră le are chiar pe tărâm francez, la turneul de Grand Slam de la Roland Garros.

Ilie Năstase e dezamăgit de mentalitatea românilor: „La noi, dacă nu mai ești sus, nu te mai respectă nimeni”

Ilie Năstase a vorbit despre orașul său preferat, Paris, dar și despre aprecierea de care are parte de fiecare dată când merge în Hexagon, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în România, unde a fost de multe ori extrem de criticat pentru declarațiile sale: „Am asimilat mereu Parisul și, implicit, Franța ca al doilea cămin al meu. Jumătate de viață am trăit-o acolo. Patruzeci de ani am petrecut la Paris sau în Franța”.

Cu toate astea, „Nasty” nu a vrut niciodată să părăsească definitiv România, deși s-a gândit la asta în perioada în care încă juca și era mai mult plecat: „Doar că eram plecat prea mult, iar în luna decembrie, când ajungeam acasă, în România, dorul de casă, de ai mei, mă trăgeau la București”.

Năstase a dat și un exemplu concret și a explicat de ce se simte mai apreciat de către poporul francez, decât la București sau în orice alt colț al României: „M-am simțit mult mai apreciat acolo. Aici, mi se se spune: „Vezi că ești gras”. Acolo, au un cult al respectului pentru ceea ce ai fost, „Ooo, ce bine arătați, monsieur Năstase”. La noi, dacă nu mai ești sus, nu te mai respectă nimeni, indiferent cât bine ai făcut țării. La noi se gândește negativ, să scoți în evidență ce e negru, la ei, te apreciază pentru ce ai făcut bine”.

Ce a reprezentat Roland Garros pentru Ilie Năstase

Roland Garros reprezintă pentru Ilie Năstase punctul culminant al carierei, iar câștigarea turneului de Grand Slam e fără doar și poate în opinia sa cea mai mare performanță pe care o poate realizza un jucător de tenis: „Olimpul. Cred că nu doar pentru mine. Noi, europenii, suntem învățați să jucăm pe zgură, acela e turneul nostru de suflet. Roland Garros e parte din sufletul meu, acel ceva al meu”.

Ilie Năstase a reușit să câștige turneul de Grand Slam de la Roland Garros în 1973, lucru pe care l-a reușit și la dublu, cu Ion Țiriac, în 1970. În CV-ul fostei mare legende a tenisului românesc se mai numără un titlu simplu la US Open în 1972 și alte două în proba de dublu: Wimbledon (1973) și US Open (1975).

Ultima apariție publică a lui Ilie Năstase a fost la , unde „Nasty” a fost surprins de FANATIK la apariția la ceremonia din Sala Sevilla. Năstase a venit îmbrăcat la patru ace, în uniformă militară și a glumit cu toți cei prezenți la eveniment.

Ce promisiune i-a făcut lui Ion Țiriac la 20 de ani

Ilie Năstase s-a destăinuit și a povestit ce promisiune i-a făcut lui în urmă cu mai bine de 50 de ani, când erau doar niște tineri jucători care visau să facă performanță: „Mi-aduc aminte acum, vorbind cu tine, de faptul că tineri fiind, la 20 de ani, eu și Ion Țiriac ne-am promis că atunci când vom face rost de bani mai mulți să ne luăm casă la Paris”.

Lucru pe care Năstase l-a reușit în cele din urmă, chiar în „buricul târgului”, lângă unul dintre cele mai cunoscute edificii din capitala Franței: „Am avut una lângă Arcul de Triumf, apoi alta în apropiere de Roland Garros și o a treia lângă Paris, într-o urbe tare drăguță”.

Fostul lider mondial a decis să își cumpere o proprietate în apropiere de arenele de la Roland Garros, mai ales că francezii i-au demonstrat că îl respectă foarte mult: „M-am gândit că dacă am avut o alee cu numele la Roland Garros, să-mi iau și o proprietate acolo”.