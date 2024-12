Ilie Năstase amenință că vă da în judecată Statul român la CEDO! Motivul din spatele demersului: „De ce nu ne dau banii înapoi?”

Ilie Năstase (78 de ani) tună și fulgeră. Fostul lider mondial a transmis că are de gând să dea în judecată Statul român pentru banii cuveniți din cele 3

Ilie Năstase vrea să dea în judecată România la CEDO: „De ce nu ne dau și nouă banii înapoi?”

Alertă pentru Statul român. Ilie Năstase are de gând să dea în judecată România la CEDO. Fostul lider al clasamentului ATP susține că statul a câștigat bani din drepturile TV. „Nasty” s-a referit în special la finala de Cupa Davis din 1972, când România a fost învinsă de echipa Statelor Unite.

„Am jucat 3 finale de Cupa Davis. Statul Român ne dădea 2 dolari diurnă și ne caza de regulă pe la hoteluri de 2-3 stele. Iar Guvernul câștiga bani nu doar din premiile oferite de Federația Internațională de Tenis, ci și din drepturile de televizare.

Cum a fost cazul cu finala din ‘72, găzduită de București. ‘Unde sunt toți bănuții ăia, unde s-au dus?’, mă întreb eu. Că la noi, adică la mine și la Țiriac, nu a ajuns niciodată nimic.

Uite, îți spun ceva în premieră. Păi, nu aș putea să mă duc și eu la CEDO să îmi cer banii care mi se cuveneau? Că văd că niște frățiori pe aici, Micula parcă, au de luat vreo 200 de milioane de euro de la Statul Român și nu și-au rupt picioarele ca mine.

Intenționez să fac proces la CEDO, să echivaleze ei cât valorau 3 finale de Cupa Davis și cât ar valora acum. Vorbeam cu Țiriac, mai mult el mi-a dat ideea. De ce nu ne dau și nouă banii înapoi?”, a declarat Ilie Năstase, conform

Are sau nu Ilie Năstase pensie specială?

Dublul câștigător de Grand Slam (US Open 1972, Roland Garros 1973) este exasperat „’Hai, dom’le, că ăla are pensie specială!’ Da, știu că așa zice lumea. Dar pensia mea de la MApN, pe care nici nu o ridic, este de 1430 de lei! Când am ieșit la pensie eram locotenent colonel, general am fost făcut de ziua mea de Traian Băsescu pe când era președinte, la excepțional.

(n.r. – Dar și ca locotenent colonel pensia ar fi trebuit să fie mai mare) Nu știu. Ce știu eu este că distincția pe care mi-a dat-o Băsescu nu are alte beneficii. ‘Ce vrei’, mi-a zis, ‘să îți dau Steaua României sau gradul de general?’. Decorații aveam și de la Iliescu, și de la Constantinescu.

‘Dați-mi gradul de general’, i-am zis. Și am susținut și un examen ca să trec de la locotenent colonel la grad de general. Era acolo, la cadre, o doamnă care m-a informat că nu primesc și bani pentru avansare.

(n.r. – Pentru activitatea sportivă primiți pensie viageră?) Nu, nu pensie viageră, ci o indemnizație de vreo 5000 – 6000 de lei (n.r. – Se referă la indemnizația de merit, care este acum 6240 de lei). Mi-au echivalat cumva cu un titlu mondial sau olimpic faptul că am fost numărul 1 mondial. Tenisul nu era nici sport olimpic pe atunci, nici campionat mondial nu organizează”, a mai spus Năstase.