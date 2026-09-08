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E protagonistul unui nou scandal de amploare, după ce Ilie Năstase a fost ”amenințat” cu divorțul de către soția sa. Descoperă de câte ori a vrut, de fapt, Ioana, să pună punct mariajului cu fostul jucător de tenis.

De câte ori au vrut să divorțeze Ilie Năstase și Ioana

În 2019 au făcut cununia civilă. În data de 25 aprilie Ilie Năstase (80 ani) și Ioana semnau actele la Constanța. Cei doi au anunțat că nunta va avea loc în perioada următoare, dar au fost nevoiți să o amâne. Una dintre versiuni arată că nu au avut suficient timp pentru a organiza evenimentul ca la carte, pentru a fi de neuitat.

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O altă variantă are legătură cu felul în care a decurs povestea lor de dragoste. Problema nu ar fi fost faptul că nu au reușit să pună totul la punct, ci că fostul tenismen a avut un comportament neadecvat. Atunci au apărut primele zvonuri legate de o posibilă neînțelegere, frumoasa brunetă simțindu-se dezamăgită și trădată.

Cu toate acestea, cuplul a ajuns în fața altarului pe 6 iunie 2020. Cununia religioasă a fost una discretă și s-a desfășurat într-o mănăstire din zona Techirghiol. Nunta a fost extrem de rezervată, nașii de cununie fiind Ciprian Marica și partenera sa, Ioana Marcu. Ulterior, cei doi au fost implicați în mai multe scandaluri.

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Femeia de afaceri care i-a devenit a cincea soție fostului jucător de tenis a vorbit prima oară de divorț în 2021. Pe 8 ianuarie a sunat la 112 pentru a reclama faptul că Ilie Năstase ar fi agresat-o fizic în urma unui conflict. Cu toate acestea, a decis să-i mai dea o șansă fostului sportiv. Mai exact, acesta i-ar fi promis că se va avea altă atitudine.

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Ulterior, fostul jucător de tenis scoasă în evidență de vedetă. În martie 2021 soția lui Ilie Năstase a depus pentru prima oară actele de divorț la Judecătoria Hârșova. Decizia a venit după ce îi dăduse un ultimatum partenerului de viață, dar lucrurile nu s-au schimbat.

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Au urmat încă două noi cereri de divorț

În toamna lui 2021 Ioana Năstase a subliniat că a ajuns la capătul răbdării. Bruneta a vrut din nou separarea din punct de vedere legal la numai câteva luni de la împăcare. Și la momentul respectiv s-a răzgândit pentru că Ilie Năstase îi trimitea mesaje pline de dragoste și afecțiune, dorind o nouă șansă în această poveste de dragoste.

Așadar, această a doua tentativă majoră de separare nu s-a concretizat. Actele de divorț au fost retrase. Dimpotrivă, i-a adus mai aproape unul de celălalt. Frumoasa brunetă a mizat pe o reconciliere, anul 2021 fiind marcat de numeroase . Totul părea să se aranjeze de la sine, însă nu a fost deloc așa.

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După această criză majoră au decis să renunțe la despărțire, dar în martie 2022 afacerista a anunțat că nu mai vrea să continue căsnicia. O altă ruptură care părea definitivă a avut loc în noiembrie, fostul tenismen declarând că locuiește în aceeași casă cu soția sa și că nu consideră că ar fi certați. În schimb, bruneta avea o altă variantă.

2025, anul depunerii celei de-a treia cereri de divorț

În prima parte a anului 2025 Ioana Năstase a anunțat al treilea divorț. De această dată cei doi nu mai stăteau de ceva vreme sub același acoperiș. Bruneta ar fi vrut ca separarea că se facă amiabil la notar, dar nu s-a putut înțelege cu fostul tenismen. Astfel, a depus o cerere de divorț la Judecătoria Constanța, înregistrată pe 17 iunie 2025.

Mai mult decât atât, a declarat că nu va face niciun partaj, nedorind niciun bun de ordin material. Într-o declarație a dorit să atragă atenția asupra faptului că nu a existat niciodată sentimentul de gelozie din partea sa. A punctat că a decis să pună punctul pe ”i” din cauza agresivităților verbale și fizice, cât și a amenințărilor.

„Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu sunt demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, spunea afacerista, conform .

În momentul de față, ar fi pe rol o desfacere a mariajului, cuplul petrecând ultimul an în mai multe vacanțe împreună. În vara lui 2026 au plecat în Turcia, dar și la câteva lăcașuri de cult, unde s-au recules și au căutat liniștea spirituală. Ilie Năstase a oferit un semnal public prin care a transmis că totul s-a aranjat.

A vrut să le spună tuturor că relația amoroasă cu actuala parteneră de viață s-a așezat și că este pe drumul cel bun. Din păcate, situația nu este deloc așa cum o prezintă fostul tenismen. Povestea de dragoste dintre cei doi traversează o perioadă dificilă, Ioana Năstase nedorind să facă nicio declarație momentan pe marginea acestui subiect sensibil.