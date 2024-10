Ilie Năstase analizează revenirea Simonei Halep în circuitul WTA: „Are nevoie de meciuri cu jucătoare puternice”. Exclusiv

și a avertizat-o de asemenea și pe Simona Halep, revenită după o pauză lungă.

Ilie Năstase, verdict în privința Simonei Halep: „Trebuie să joace cel puțin cât a stat pe bară ca să își poată reveni 100%”

Ilie Năstase a comentat în FANATIK : „Mai bine o întrebați pe ea pentru că știe exact ce își dorește de la această revenire. Să joace, să vadă dacă poate să își revină la forma pe care a avut-o înainte. E greu de spus, ea știe cel mai bine”.

Simona Halep a lipsit din cauza suspendării și accidentărilor mai bine de un an și jumătate din circuit, iar asta lasă urme adânci: „Ea are nevoie să joace cel puțin cât a stat pe bară ca să își poată reveni 100%. Și în plus, are nevoie de meciuri cu jucătoare puternice, să joace la turnee importante”.

După turneul de la Hong Kong, Simona Halep se antrenează la Dubai pentru a juca la un alt turneu în același oraș. Este vorba despre turneul WTA 250 de la Hong Kong, care se va desfășura în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie.

Ilie Năstase compară situația Simonei Halep cu cea a lui Rafael Nadal

Ilie Năstase o sfătuiește pe Simona Halep să fie foarte atentă la problemele medicale și potențiale accidentări: „Și Nadal a avut aceeași problemă. Nici lui nu cred că îi convine să intre în turnee fără să fie 100% apt și să nu poată să facă ce știe pe teren. Și Simona Halep este într-o situație asemănătoare”.

Simona Halep însă nu are de gând să se retragă, deși tocmai a împlinit 33 de ani. Fosta câștigătoare de Grand Slam de la Roland Garros și Wimbledon se află în acest moment abia pe locul 878 în ierarhia WTA.

În afară de clasament, o altă problemă a Simonei Halep este faptul că sezonul se apropie de final și va trebui să facă o nouă pauză care îi poate tăia din nou ritmul de joc.

La ce turnee mai poate participa Simona Halep până la finalul anului

Simona Halep ar putea teoretic să participe la mai multe turnee până la finalul calendarului competițional, însă e greu de crezut că din punct de vedere fizic se va putea înscrie la foarte multe turnee.

4 – 9 noiembrie: WTA 125 Cali Open (Cali, Columbia)

4 – 10 noiembrie: Dow Tennis Classic (Midland, SUA)

18 – 24 noiembrie: Fifth Third Charleston 125 (Charleston, SUA)

18 – 24 noiembrie: LP Open by IND (Colina, Chile)

25 noiembrie – 1 decembrie: IEB+ Argentina Open (Buenos Aires, Argentina)

2 – 8 decembrie: Open in Arte Angers Loire WTA 125 (Angers, Franța)

2 – 8 decembrie: WTA 125 Mundo Tenis Open (Florianopolis, Brazilia)

9 decembrie – 15 decembrie: WTA 125 Open BLS de Limoges (Limoges, Franța)

27 decembrie 2024 – 5 ianuarie 2025: WTA 500 United Cup (Sydney+Perth, Australia)

29 decembrie 2024 – 5 ianuarie 2025: WTA 500 Brisbane International presented by Evie (Brisbane, Australia)

30 decembrie 2024 – 5 ianuarie 2025: WTA 500 ASB Classic