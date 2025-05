Ilie Năstase, atac necruțător la adresa lui Nicușor Dan! Legendarul tenismen amenință că pleacă din țară: „Nu are nici aspectul fizic, nu are nimic”

Ilie Năstase (78 de ani) a avut un mesaj dur la adresa lui Nicușor Dan (55 de ani), după ce primarul Bucureștiului a intrat

Ilie Năstase, atac violent la adresa lui Nicușor Dan: „Nu are nici aspectul fizic, nu are nimic”

. Fostul mare jucător de tenis nu concepe ca primarul Capitalei să iasă președinte după turul 2 al alegerilor din 18 mai.

ADVERTISEMENT

„Sper să câștige George Simion!”, a tunat Năstase, după ce, înaintea primului tur, a amenințat că va pleca din țară dacă România va ajunge pe mâinile candidatului susținut de USR. Între cele două turi, și l-a jignit aspru pe Nicușor Dan.

„Omul ăsta? Cine? Ce a făcut? Luăm și din urmă. Foarte bine…să rămână la matematica lui. Omul ăsta nu a putut sa facă față la Primăria Capitalei, face ca președinte al României? Nu cred.

ADVERTISEMENT

Nu-mi fac bagajele că sper să câștige celălalt candidat. Sunt sigur că o să câștige celălalt candidat, da? Nu are cum să câștige Nicușor Dan, nu are nici aspectul fizic, nu are nici… nu are nimic.

„Dacă ăsta iese preşedinte, eu plec din țară, să mor eu!”

Toate bannerele și afișele din toată țara, în străinătate și peste tot și îmi spune mie că românii au donat? Pai, românii nu au bani pentru ei cum să doneze așa ceva.

ADVERTISEMENT

E foarte greu dacă n-a putut să țină în frâu Bucureștiul, vă dați seama ca președinte sunt lucruri politice, lucruri importante, legi pe care trebuie să le aprobe, să le dezaprobe și e greu… dacă dânsul consideră că poate, eu îl felicit. Deci omul ăsta minte!”, a declarat Ilie Năstase, conform

ADVERTISEMENT

În aprilie, înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, Ilie Năstase a amenințat că pleacă din România, dacă fostul olimpic la matematică devine șef de stat. „Dacă ăsta iese preşedinte, eu plec din țară, să mor eu!”, a transmis Năstase.