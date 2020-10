Ilie Năstase, cadou fabulos pentru Ioana. Pe ce a cheltuit 240.000 de euro

Ilie Năstase reușește să se mențină tânăr cu ajutorul frumoasei lui soții, Ioana, pe care o răsfață cu tot felul de daruri. Fostul jucător de tenis a cheltuit o sumă colosală pe cel mai recent cadou pentru partenera lui de viață.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este vorba de un bolid fabulos, care l-a costat pe Ilie Năstase nu mai puțin de 240.000 de euro, relatează wowbiz.ro.

Ioana Simion a fost surprinsă alături de noua ei mașină de lux, pe care soțul i-a făcut-o cadou în această vară. Cei doi s-au căsătorit în secret, fără a fi asaltați de camerele foto.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase, cadou fabulos pentru Ioana

Ioana Simion a primit de la soțul ei un cadou cu adevărat extravagant. Ilie Năstase a cheltuit 240.000 de euro pe un bolid foarte elegant, un Bentley Continental GT. Ioana a fost surprinsă alături de mașină de către paparazzi WOWbiz.

Pe lângă mașina luxoasă, Ioana Simion, actuală Năstase, și-a arătat formele impecabile, semn că are foarte multă grijă de corpul ei. Bruneta are 45 de ani și are o siluetă lipsită de imperfecțiuni.

ADVERTISEMENT

Pentru a-și pune în evidență formele, Ioana a ales să poarte o pereche de jeanși mulați, care ar fi luat mințile oricărui bărbat care se apropia de ea.

Ilie Năstase s-a căsătorit cu Ioana Simion în această vară, însă au păstrat totul secret pentru a nu fi asaltați de presă. Fostul tenisman își admiră foarte mult soția și chiar s-au gândit să facă un copil în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Dacă o fură unul care este mai șmecher ca mine pe Ioana, nu mă supăr, dar să nu o fure unul mai slab decât mine. Ioana mi-a pus capac, pentru că are clasă. Mi-au plăcut mereu doamnele. Mă gândesc să mai facem și un copil, cu mare drag. Aș vrea să fac o fetiță, să o facem a doua Simona Halep”, a declarat Ilie Năstase în cadrul unei emisiunii de pe Antena Stars.

Pentru a-și exprima admirația pe care o are față de Ioana, Ilie a copleșit-o cu un cadou pe măsură, a cărui preț nu este tocmai pentru toate buzunarele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar Ioana a declarat recent pentru click.ro că soțul i0a oferit această mașină atunci când a văzut cât de mult îi place. Dintre cele cinci autoturisme pe care le deține, Bentley-ul este cel mai bun.

“De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: ‘Wow, ce mașină frumoasă’.

ADVERTISEMENT

Am fost imediat în reprezentanță și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, a declarat Ioana pentru sursa menționată.