Ilie Năstase, declarație fără precedent despre unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni: ”Sunt îndrăgostit”

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O declarație fără precedent a lui Ilie Năstase are legătură cu sportul pe care l-a practicat ani la rând. Afaceristul român a discutat fără nicio perdea despre unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni. Despre cine este vorba, de fapt.

Ilie Năstase, dezvăluire unică despre tenismenul preferat

Primul număr 1 mondial din istoria tenisului Ilie Năstase . A oferit un interviu eveniment prin intermediul căruia a dezvăluit care este pensia pe care o încasează de la statul român. De asemenea, a subliniat că .

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Aflat în vacanță cu actuala soție, fostul sportiv a discutat inclusiv despre marea sa pasiune. Într-un interviu pentru cotidianul italian a făcut o declarație incredibilă. Concret, s-a arătat impresionat de unul dintre jucătorii internaționali, care are numeroase premii și trofee în palmaresul personal.

Mai exact, s-a arătat cucerit de spaniolul Carlos Alcaraz (23 ani). Jucătorul de tenis este unul dintre tinerii care scriu istorie în domeniul său de activitate. Până acum a câștigat 26 titluri pe Circuitul ATP la simplu, dintre care șapte titluri de Grand Slam și opt titluri de nivel Masters 1000. A ajuns numărul 1 mondial ATP pentru prima dată pe 12 septembrie 2022.

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„Sinner și Alcaraz au demonstrat că tenisul este mereu capabil să se autodepășească și să propună personaje noi. Dar… Eu sunt îndrăgostit de Alcaraz. Nu este doar o chestiune de stil de joc, îmi place pentru că are mereu zâmbetul pe buze, indiferent de ce s-a întâmplat pe teren. Este cel mai frumos exemplu a ceea ce înseamnă să-ți iubești sportul.

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Chiar și acum, părinți ai unor copii care joacă tenis vin la mine și îmi spun: «Suntem bucuroși pentru că fiilor noștri le place». Iar eu le răspund: «Dacă doar le place, probabil nu vor deveni campioni. Trebuie să-l iubească, atunci poate vor putea construi ceva»”, a spus Ilie Năstase, conform sursei menționate anterior.

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Părerea lui Ilie Năstase despre jucătorii care vor premii mari

Întrebat ce crede despre tenismenii care solicită câștiguri financiare mari din partea organizatorilor, Ilie Năstase nu s-a ferit de răspuns. Cunoscutul afacerist român le-a dat dreptate sportivilor care revendică premii mai mari în turneele de Grand Slam. În plus, este de părere că fără jucători nu ar fi deloc spectacol pe teren.

„Au dreptate, fără jucători nu ar exista spectacolul și este corect să aibă o recunoaștere financiară mai mare.Tenisul a devenit un sport popular în întreaga lume și atrage sponsori mari, deci afacerea trebuie neapărat să implice jucătorii. Gândiți-vă că înaintea noastră, fenomene precum Laver și Rosewall jucau gratis…

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Și, de fapt, au trecut la profesionism. Apoi, cei mai buni din generația mea au creat ATP și am început să câștigăm sume bune. Dar poate a fost mai bine că pe vremea mea nu circulau prea mulți bani: i-aș fi cheltuit pe toți pe amenzi…”, a adăugat fostul tenismen.