Ilie Năstase, declarații tranșante după ce a înmânat trofeul FCSB: „E Steaua. Trebuie să-l susțin pe Talpan dacă sunt general?”

Ilie Năstase a vorbit pentru FANATIK despre momentul de pe Arena Națională în care a fost în prim plan, la înmânarea trofeului și ovaționat de un întreg stadion. A făcut același gest și la ultimul titlu al FCSB.

Ilie Năstase, declarație de dragoste după FCSB – CFR Cluj 0-1: „Am vreo 70 de ani de Steaua. Sunt cel mai în vârstă stelist”

Ilie Năstase a adus aminte că a fost prezent și la ultimul : „Am mai fost pe teren și acum 9 ani. Am intrat pe teren cu trofeul cu Laurențiu Reghecampf și Gheorghe Mustață.

ADVERTISEMENT

Fostul număr unu mondial se consideră stelist până în măduva oaselor: „Eu sunt la Steaua de la 7 ani. Am vreo 70 de ani de Steaua. Cred că sunt cel mai în vârstă stelist în viață. Eu așa mă consider. Mie mi-a plăcut și fotbalul. Țin minte când l-am cunoscut pe Anghel Iordănescu. Avea 10 ani când a venit la Steaua”.

„Nasty” a fost impresionat profund de atmosfera de pe Arena Națională la sărbătoarea de titlu: „Domne, am mai fost în România la meciuri, dar atmosferă așa frumoasă nu am mai văzut. Nici la meciurile naționalei. Am văzut că au fost foarte mulți susținători ai Stelei și din provincie. Asta înseamnă iubirea pentru un club care a făcut ce a făcut.

ADVERTISEMENT

A câștigat o dată, a mai fost în finală și a mai fost în semifinale. Eu mă duc des la fotbalul și nu am văzut asemenea atmosferă. A spus și Dan Petrescu. Mai ales că au și pierdut. Nu a mai contat”.

Ilie Năstase a fost invitat la meci de către Valeriu Argăseală. Surprins că Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu au lipsit

Ilie Năstase a dezvăluit cum a ajuns să fie cel care , dar consideră că Răzvan Burleanu sau Gino Iorgulescu ar fi trebuit să facă acest gest: „Domnul Argăseală m-a invitat, am fost și lansarea lui de carte. Mai de mult i-am spus dacă se poate și nu supăr pe nimeni. Am fost surprins că nu a venit președintele federației, nici Gino Iorgulescu. Nu știu, nu mă bag, dar era frumos să primească trofeul de la domnul Burleanu”.

ADVERTISEMENT

Fostul mare tenismen a ținut să le mulțumească fanilor: „Mă bucur că m-au primit frumos suporterii și ei știu că eu sunt suporter de mult timp. Nu e de azi, de ieri. Au ținut să îmi mulțumească pentru asta că eu am susținut indiferent de ce se întâmplă”.

Ilie Năstase nu crede că e imposibil ca FCSB să se califice în grupele Champions League: „Depinde foarte mult și de echipele pe care le vor întâlni, dacă au noroc sau ghinion la tragerea la sorți. Sunt multe lucruri de luat în calcul”.

ADVERTISEMENT

„Săgeți” pentru Florin Talpan și CSA Steaua București: „Eu cu domnul Becali am avut multe întâlniri dure”

Ilie Năstase a explicat de ce a venit îmbrăcat în uniforma militară: „Eu mereu vin în uniformă și nu puteam să vin altfel. Păi dacă m-au avansat la gradul de general? Dacă eram colonel precum Talpan nu veneam. Și în Ghencea de 7 mai tot așa am venit”.

Năstase nu s-a ferit să spună că a avut neînțelegerile lui cu patronul campioanei: „Pentru mine FCSB e Steaua, deși eu cu domnul Becali am avut multe întâlniri dure. Dacă dânsul nu era, Steaua nu exista”.

Criticat de pentru faptul că a participat la sărbătoarea FCSB-ului, Ilie Năstase s-a apărat: „Eu susțin pe cine vreau. Dacă sunt îmbrăcat militar trebuie să-l susțin neapărat pe Talpan? Eu n-am treabă cu el. Eu am fost sportiv și nu am treabă cu nimeni. Eu fac ce vreau în viața mea, așa cum am făcut-o mereu și așa o să fac în continuare.

Să îmi spună mie ce am făcut? Păi eu țin cu cine vreau! Cei care sunt din fosta echipă, Lăcătuș, Balint, au opinia lor și se respectă. Și pe a mea la fel trebuie să o respecte”, a mai spus fostul mare tenismen pentru site-ul nostru.