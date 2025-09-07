Sport

Ilie Năstase, derapaj după ce Serena Williams a recunoscut că a slăbit cu medicamente pentru diabetici. ”Ea mai grasă trebuia să se facă”

Ilie Năstase, o nouă declarație controversată despre Serena Williams. Ce spune fostul tenismen român despre transformarea americancei.
Alex Bodnariu
07.09.2025 | 20:43
Ilie Nastase derapaj dupa ce Serena Williams a recunoscut ca a slabit cu medicamente pentru diabetici Ea mai grasa trebuia sa se faca
Ilie Năstase, derapaj după ce Serena Williams a recunoscut că a slăbit cu medicamente pentru diabetici. ”Ea mai grasă trebuia să se facă”

Ilie Năstase, fostul mare tenismen român, a vorbit din nou despre Serena Williams. Americanca a reușit să slăbească mult în ultima perioadă cu ajutorul unor medicamente, iar „Nasty” a înțepat-o pe multipla câștigătoare de Grand Slam.

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase a reacționat după ce a văzut transformarea Serenei Williams: „Nu trebuia să slăbească așa!”

În ultimii ani, Ilie Năstase s-a luat de mai multe ori de Serena Williams, atât pentru evoluțiile sale de pe teren, cât și pentru aspectul fizic al americancei, iar fostul tenismen român a recidivat.

Ilie Năstase a văzut transformarea Serenei Williams în urma tratamentului luat cu medicamente care reglează nivelul glicemiei și a reacționat. Nasty a dat de înțeles că americanca nu trebuia să recurgă la astfel de procedee și chiar a criticat noul ei aspect fizic.

ADVERTISEMENT

„Nu trebuia să slăbească așa! Nu o mai recunoaște nimeni. Ea mai grasă trebuia să se facă. Nu mă băga, mă iau ăia prin America… Gata, că nu mai iau viză, lasă-mă în pace”, a precizat Ilie Năstase în cadrul unei conferințe de presă.

Serena Williams a recunoscut. Fosta sportivă s-a ajutat de medicamente pentru diabetici pentru a reduce din greutate

Serena Williams a vorbit deschis despre tratamentul pe care l-a efectuat. La fel ca multe alte vedete, americanca a recurs la medicamente care ajută la reglarea glicemiei, dedicate în special persoanelor care suferă de diabet. Fosta jucătoare de tenis a precizat că a avut mult de câștigat mental în urma acestei proceduri.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

„Toată viața mi-am petrecut-o în sală, la antrenamente. Făceam de toate: alergam, dansam, diferite tipuri de exerciții, orice ți-ai putea imagina, dar nu puteam să slăbesc mai mult de un anumit punct. Atunci am decis să încerc ceva diferit și am ajuns la GLP-1.

ADVERTISEMENT
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit...
Digisport.ro
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”

Sunt mamă a două fete, am vrut să fiu foarte sinceră. Eu mă antrenam deja foarte tare. Cred că este o problemă cu care se confruntă și alte femei. Te antrenezi și mănânci sănătos, dar nu poți ajunge la nivelul la care îți dorești să fii. Acum mă simt mai bine din punct de vedere mental, sunt mai încrezătoare”, spunea Serena Williams pentru Vogue.

Fotbalistul pus pe lista de transferuri de Ruben Amorim pleacă de la Manchester...
Fanatik
Fotbalistul pus pe lista de transferuri de Ruben Amorim pleacă de la Manchester United! A ajuns la un acord cu noua echipă. Update
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai...
Fanatik
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
Mihai Stoica a găsit soluția pentru problema lui Mircea Lucescu. Cine poate juca...
Fanatik
Mihai Stoica a găsit soluția pentru problema lui Mircea Lucescu. Cine poate juca atacant în Cipru. „Schimbi sistemul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Finanțatorul din Liga 1 care și-a bătut joc de Ionuț Chirilă: 'De-a dreptul...
iamsport.ro
Finanțatorul din Liga 1 care și-a bătut joc de Ionuț Chirilă: 'De-a dreptul crud'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!