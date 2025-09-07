Ilie Năstase, derapaj după ce Serena Williams a recunoscut că a slăbit cu medicamente pentru diabetici. ”Ea mai grasă trebuia să se facă”

Ilie Năstase, fostul mare tenismen român, a vorbit din nou despre Serena Williams. Americanca a reușit să slăbească mult în ultima perioadă cu ajutorul unor medicamente, iar „Nasty” a înțepat-o pe multipla câștigătoare de Grand Slam.

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase a reacționat după ce a văzut transformarea Serenei Williams: „Nu trebuia să slăbească așa!”

, atât pentru evoluțiile sale de pe teren, cât și pentru aspectul fizic al americancei, iar fostul tenismen român a recidivat.

Ilie Năstase a văzut transformarea Serenei Williams în urma tratamentului luat cu medicamente care reglează nivelul glicemiei și a reacționat. Nasty a dat de înțeles că americanca nu trebuia să recurgă la astfel de procedee și chiar a criticat noul ei aspect fizic.

ADVERTISEMENT

„Nu trebuia să slăbească așa! Nu o mai recunoaște nimeni. Ea mai grasă trebuia să se facă. Nu mă băga, mă iau ăia prin America… Gata, că nu mai iau viză, lasă-mă în pace”, a precizat Ilie Năstase în cadrul unei conferințe de presă.

Serena Williams a recunoscut. Fosta sportivă s-a ajutat de medicamente pentru diabetici pentru a reduce din greutate

La fel ca multe alte vedete, americanca a recurs la medicamente care ajută la reglarea glicemiei, dedicate în special persoanelor care suferă de diabet. Fosta jucătoare de tenis a precizat că a avut mult de câștigat mental în urma acestei proceduri.

ADVERTISEMENT

„Toată viața mi-am petrecut-o în sală, la antrenamente. Făceam de toate: alergam, dansam, diferite tipuri de exerciții, orice ți-ai putea imagina, dar nu puteam să slăbesc mai mult de un anumit punct. Atunci am decis să încerc ceva diferit și am ajuns la GLP-1.

ADVERTISEMENT

Sunt mamă a două fete, am vrut să fiu foarte sinceră. Eu mă antrenam deja foarte tare. Cred că este o problemă cu care se confruntă și alte femei. Te antrenezi și mănânci sănătos, dar nu poți ajunge la nivelul la care îți dorești să fii. Acum mă simt mai bine din punct de vedere mental, sunt mai încrezătoare”, spunea Serena Williams pentru Vogue.