Ilie Năstase, despre lipsa Simonei Halep de la Australian Open: “Nu ştiu dacă se va mai întoarce! Să vedem ce se întâmplă la proces”. Exclusiv

Simona Halep, finalistă la Australian Open în 2018, va lipsi de la primul turneu de Grand Slam al anului. Jucătoarea de tenis este suspendată temporar pentru dopaj din luna octombrie, .

Ilie Năstase, despre lipsa Simonei Halep de la Australian Open: “Pentru ea şi pentru toată lumea, procesul este cel mai important”

Primul număr 1 ATP din istorie, Ilie Năstase, a vorbit pentru FANATIK despre această situaţie, spunând că Simona Halep trebuie să se concentreze acum pe proces şi abia după să vorbim despre revenirea în circuit:

“Este trist că Simona Halep nu este la Australian Open, dar asta este situaţia. Să aşteptăm procesul, să vedem ce se întâmplă. Pentru ea şi pentru toată lumea, procesul este cel mai important, până atunci nu avem de ce să ne dăm cu părerea.

Eu am evitat să vorbesc despre acest caz pentru că nu îl ştiu. Nici nu ştiu dacă se va mai întoarce sau când se va întoarce. Depinde foarte mult de probe, de proces, informaţii pe care eu nu le cunosc.

“Este o pierdere şi pentru organizatori că nu este Simona Halep acolo. Ca şi Novak Djokovic anul trecut”

Astea le ştiu apropiaţii, staff-ul, familia. Nu eu. Sper doar să fie bine. Este o pierdere şi pentru organizatori că nu este Simona Halep acolo. Ea la orice turneu participă este printre favorite. Ca şi Novak Djokovic anul trecut. A fost o mare pierdere pentru cei de la Melbourne.

Dar, haideţi să vedem mai întâi ce se va întâmpla la proces, pentru că nimeni nu ştie ce va fi în viitor”, a spus Ilie Năstase pentru publicaţia noastră.

“Nu am sunat-o pe Simona. Nu mi-am permis pentru că nu are nevoie de sfaturile mele acum”

Întrebat dacă a vorbit cu , Ilie Năstase a declarat că nu a luat legătura cu ea pentru că are destul de multe lucruri de rezolvat şi are alături o echipă care să o ajute:

“Nu am sunat-o pe Simona. Nu mi-am permis pentru că nu are nevoie de sfaturile mele acum. Eu nu cunosc situaţia, nu am cum să o ajut. Are alături familia, staff-ul, apropiaţii, care să o ajute în această perioadă delicată. Sperăm ca totul să fie bine”, a spus Ilie Năstase.

Simona Halep nu a mai lipsit de pe tablou la Australian Open din 2011!

Pentru Simona Halep este prima absenţă de pe tabloul de la Australian Open după 12 prezenţe consecutive. În acest interval a jucat o finală (2018), o semifinală şi a ajuns de trei ori până în faza sferturilor.

Ultima ediţie de Australian Open în care Simona Halep nu a fost la start a fost 2010. Este prima absenţă a fostului lider mondial WTA într-un turneu de Grand Slam de la Wimbledon 2021 încoace, atunci fiind accidentată.