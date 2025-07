Ilie Năstase, dezlănțuit după sutele de mesaje în care a fost făcut „ț…n” de ziua lui: „Sunt român, de ce mă jigniți?”. Ce legătură are Nicușor Dan. Exclusiv

Fostul lider ATP a făcut dezvăluiri halucinante legate de ziua de ieri. Pe lângă urările de „La mulți ani”, Năstase a fost făcut „țigan” de susținătorii lui Nicușor Dan.

Ilie Năstase, aniversare tristă din cauza susținătorilor lui Nicușor Dan: „Acum sunt țigan?”

Duminică, de Sfântul Ilie, marele Ilie Năstase își serbează onomastica, la o zi distanță de la ziua de naștere. Unul dintre cel mai mari sportivi din istoria României, Năstase a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA și a povestit cum a sărbătorit în acest weekend.

„Tata m-a declarat pe 19 ca să dea de băut de două ori. M-am născut pe 20 la 6 dimineața, dar el a zis că m-am născut seara pe 19”, a început discursul Ilie Năstase.

„(n.r. – Ați petrecut ieri?) Nu, nu. A fost ceva mai restrâns, în familie, am fost dar vreo 8 inși. N-am dansat, n-am țipat, n-am sărit pe pereți. N-am făcut nimic. Zilele mele de naștere erau oricum mai mult prin avioane, cu domnul Țiriac, nu prea aveam timp să ne ocupăm de treaba asta. Era o zi normală pentru noi”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Eu am venit în România, nu am plecat!”

Apoi, Ilie Năstase a dezvăluit că a primit și mesaje urâte de ziua sa. Dublul câștigător de Grand Slam susține că a fost făcut „țigan” de susținătorii președintelui Nicușor Dan. La ultimele alegeri prezidențiale,

„Vreau să mai adaug ceva. Am primit multe felicitări, dar am primit și lucruri în care mă fac toți țigan. Vreau să spun că eu nu sunt țigan. Tatăl meu e de la Rm. Sărat și mama mea e de la Chișinău. Dacă toți românii consideră că sunt țigan, atunci sunt țigan.

Majoritatea, care m-au întrebat că de ce n-am plecat că a ieșit Nicușor Dan președinte, au zis că sunt țigan, țigan ordinar. De unde până unde am ajuns eu țigan? Când jucam pentru România eram român. Acum sunt țigan?

Sunt țigan dacă am dat declarația asta? Ar trebui să plec? Păi ar trebui să plece și ceilalți 7 milioane care au votat împotriva lui. Ei nu fac declarații de care nu se țin? Eu am venit în România, nu am plecat. Pe timpul lui Ceaușescu mă întrebau la fel că de ce m-am întors. Păi că de aici sunt. Că sunt român. Și că nu sunt țigan, asta să fie foarte clar.

E foarte urât. Dacă sunt dovezi că eu sunt țigan… Să apară”, a adăugat campionul de US Open 1972 și Roland Garros 1973.