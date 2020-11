Ilie Năstase, din nou tată la 74 de ani. Fostul tenismen a dezvăluit că vrea să facă un copil cu Ioana Simion

Ilie Năstase și-a găsit fericirea în brațele unei femei cu 30 de ani mai tânără decât el, Ioana Simion reușind să-i aducă liniște. Fostul tenismen a dezvăluit că vrea să devină din nou tată, în ciuda faptului că a împlinit în vară vârsta de 74 de ani.

Renumitul sportiv a declarat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” că visează să aibă o fetiță cu cea de-a cincea soție, omul de afaceri având în momentul de față cinci copii din trei căsnicii diferite. Fostul jucător de tenis are patru fete și un băiat.

Mai exact, Ilie Năstase a precizat în platoul show-ului de la Kanal D că va încerca orice metodă pentru a deveni tată, mai ales că în acest fel familia lor va fi întreagă. Actuala sa soție, Ioana Simion, are la rândul ei un băiat, care deja a făcut-o bunică.

Ilie Năstase, dispus să devină din nou tată alături de Ioana Simion

„Eu am avut norocul că am dat peste cineva care mă înțelege, cel puțin până acum. M-am calmat, mă simt foarte bine, mă simt liniștit, față de ce mi s-a întâmplat cu Brigitte.

E singura persoană pe care o ascult, și asta pentru că îmi face bine mie. Sigur că ne mai și certăm, dar după câteva ore ne împăcăm și mergem mai departe.

Ne gândim să facem și acest copil dacă eu sunt în puteri. Dacă nu o să găsim o metodă, pentru că aș dori să am un copil cu Ioana. Chiar vreau să facem asta, pentru că un copil înseamnă familie”, a dezvăluit Ilie Năstase, informează wowbiz.ro.

Fostul mare jucător de tenis are numai cuvinte de laudă la adresa celei de-a cincea soții, în ciuda faptului că în urmă cu puțin timp erau pe punctul de a divorța. Sportivul se simte împlinit și fericit, iubindu-și enorm partenera de viață pentru că i-a adus liniște.

Totodată, Ilie Năstase spune că a învățat foarte multe lucruri de la actuala soție, devenind și mai credincios decât era înainte de a o cunoaște pe constănțeancă. Afaceristul a mărturisit că o alintă pe Ioana Simion „Maica Tereza”, fiind numită așa și de prietenii apropiați.

„Cred că așa a vrut Dumnezeu să o întâlnesc pe Ioana, asta cred. Până să o cunosc pe ea eram credincios, dar după ce am întâlnit-o pe ea am fost la multe mănăstiri. Chiar și căsătoria a fost la mănăstire. Am învățat multe de la ea. Nu știam Tatăl Nostru.

Într-o seară i s-a făcut rău și mi-a zis «Ilie, vino să-mi spui Tatăl nostru ca să mă simt mai bine», i-am spus că nu-l știu perfect și să-l spunem împreună. Încerc să învăț acum de la ea lucruri pe care nici nu am avut timp când eram mai tânăr”, a completat fostul sportiv.