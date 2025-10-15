Ilie Năstase divorțează de a cincea soție. Ioana a făcut primele declarații despre separare: ”Fără partaj”

S-au căsătorit în urmă cu 6 ani, însă relația a fost presărată cu multe suișuri și coborâșuri. Acum Ilie Năstase divorțează de a cincea soție, o frumoasă constănțeancă mai mică cu 29 de ani. Ioana a făcut primele declarații despre separarea de sportivul care are 5 .

Ilie Năstase divorțează de a cincea soție, Ioana

Ilie Năstase se pregătește să pună capăt celui de-al cincelea mariaj. Ioana Simion, femeia cu care s-a însurat civil în 2019, a a anunțat că a făcut pasul decisiv, după ce a trecut prin mai multe situații tensionate.

Frumoasa brunetă și-a dorit ca separarea să se facă la notar, însă lucrurile nu au mers cum trebuie. Sportivul a sperat că aceasta se va răzgândi. Astfel, afacerista a decis că este momentul să meargă în instanță pentru desfacerea căsniciei care durează de 6 ani.

Prima înfățișare în fața judecătorului este programată pentru finalul lunii octombrie. Femeia de afaceri a subliniat că nu mai locuiește sub același acoperiș cu În plus, între ei nu va exista o împărțire a bunurilor materiale.

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună.

Asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte să ne cunoaștem.

Voia să scape cât mai repede de ea. Eu, lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a explicat Ioana Năstase, pentru .

Ilie Năstase, darnic cu partenera sa de viață

Ilie Năstase și Ioana au ajuns la un pas de divorț de mai multe ori, dar de fiecare dată bruneta și-a retras cererea. Legenda tenisului românesc a declarat la un moment dat că între ei este o relație marcată de dragoste.

Fostul jucător de tenis a subliniat că este extrem de darnic cu partenera sa de viață. De-a lungul anilor aceasta a primit diverse cadouri, printre care se numără genți de lux, o mașină scumpă și vacanțe în locuri exclusiviste.

„Visul de a avea o fetiţă mi se va îndeplini, tot ce mi-am dorit în viaţă am făcut. Iar eu îmi doresc foarte mult asta! Vreau să mă simt bine, să fiu sănătos, atât îmi doresc! Legat de Ioana, îmi doresc să nu mă mai supere.

M-a supărat tare anul trecut. A băgat al cincilea divorţ până acum, ce să zic!? E iubire. Dacă pensia mea de militar e de 4.440 de lei… De ziua ei i-am făcut cadou o vacanţă în Dubai cu prietenele sale!”, declara în urmă cu ceva vreme Ilie Năstase, scrie .

Cum se menține în formă Ioana Năstase

Ioana Năstase a împlinit 50 de ani în luna septembrie, dar are o siluetă de adolescentă. Frumoasa brunetă a dezvăluit care sunt trucurile la care apelează de mulți ani. Cu toate acestea, soția lui Ilie Năstase nu recomandă nimănui să aplice ”dieta” sa.

„Sunt foarte sinceră cu voi. Ce fac să arăt bine? Fac foamea. Da, pentru că după o vârstă se cam depune tot. La 22 de ani, după ce am născut, într-o lună, de la 75 kg am ajuns la 59 de kilograme. D

e atunci am încercat să mă mențin. Pe la 43 de ani am facut ulcer perforat și am fost operată de urgență. Fac foamea în continuare, deși am antecedente. Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți (n.r. râde în hohote).

Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte. După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât.

Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi. Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine! Nu fac sport, doar masaj, care mă ajuta foarte mult.

Nu am operații, în afară de silicoane, nu pierd vremea pe la esteticieni și saloane de înfrumusetare, dar recunosc, nu mănânc cum trebuie”, a spus femeia de care Ilie Năstase va divorța în curând, mai arată sursa citată anterior.