Ilie Năstase divorțează pentru a cincea oară. Care au fost motivele separării de fostele soții

Ilie Năstase divorțează pentru a cincea oară, după ce în urmă cu o zi Ioana Simion a depus actele de separare la Tribunal. De fiecare dată fostul număr mondial în tenis a avut alte motive pentru care a pus capăt căsniciilor.

Omul de afaceri a fost căsătorit de mai multe ori, prima oară cu manechinul belgian Dominique Grazia. Cei doi au divorțat după 10 ani de mariaj, în 1982, în timpul acesta venind pe lume și primul copil al vedetei, o fată Nathalie, care s-a născut la Paris.

Căsnicia s-a destrămat din cauza faptului că în perioada respectivă Ilie Năstase juca foarte mult și era adesea plecat în turnee. Nathalie Năstase a simțit enorm lipsa figurii paterne, deși își vizita părintele de fiecare dată când putea, mai ales de sărbători.

Adevărul despre divorțurile lui Ilie Năstase. Care au fost motivele separărilor

„Nu prea am trăit împreună cu el, deoarece părinții mei au divorțat când aveam cinci ani și, în plus, el juca mult în acea perioadă, așa că nu prea era pe-acasă. Ne vedeam mai mult în vacanțe, vara și de Crăciun”, declara Nathalie în urmă cu ani buni revistei One.

Ulterior, Ilie Năstase s-a căsătorit cu actrița Adelaide Alexandra King, alături de care a adoptat doi copii, Nicholas și Charlotte, care au rămas în grija fostei soți a afaceristului. Căsnicia lor s-a consumat în perioada 1984 – 2002, apoi fostul sportiv a cunoscut-o în 2004 pe Amalia Teodorescu, mai tânără cu 29 de ani.

Divorțul a venit după 7 ani, perioadă în care au venit pe lume și doi urmași, Ema Alexandra și Alessia. Cât despre motivul despărțirii, cea de-a treia soție a fostului tenismen a mărturisit în urmă cu ani buni că lipsa comunicării și-a pus serios amprenta.

„Nu vom continua ca și cuplu, dar vom continua să fim prieteni, parteneri și părinți”, declarau cei doi la momentul respectiv, notează libertatea.ro. În momentul de față relația lor este una foarte frumoasă și unită de dragul fetelor.

În 2013 Ilie Năstase a ajuns în fața altarului cu Brigitte Sfăt de care avea să divorțeze 5 ani mai târziu. Fosta concurentă de la Ferma declara că motivul care a dus la separare a fost comportamentul sportivului, care s-ar fi purtat urât cu ea.

În plus, frumoasa brunetă a mărturisit că a fost înșelată de renumitul jucător de tenis, existând în spațiul public mai multe filmări în care vedeta plângea sau era jignită de Ilie Năstase. În prezent, afaceristul se află din nou în proces de divorț, Ioana Simion fiind cea care a ales această cale.

Despărțirea a venit după un episod violent din ianuarie 2021 când frumoasa brunetă a fost agresată fizic. Timp de 2 luni a așteptat schimbări din partea partenerului de viață, lucru care nu s-a întâmplat, de aici și decizia radicală de a pune punct mariajului.

„Ne va fi mai greu la început, după care viața va intra pe un făgaș normal. O femeie nu merită înjosită, indiferent cine ar fi acea persoană. E foarte bună starea mea de acum, sunt ok cu mine însămi că am luat decizia corectă. M-am gândit foarte bine”, a spus Ioana Simion pentru Antena Stars.