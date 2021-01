Ilie Năstase este distrus! Ioana Năstase, soția fostului tenismen, îl desființează: „Nu ştiam dacă mai ies vie”

Ilie și Ioana Năstase sunt în centrul unui scandal de pomină, după ce fosta glorie a tenisului românesc a lovit-o pe mai tânăra sa soție, motiv pentru care a chemat și ajutorul Poliției. De frică, femeia a fugit în Constanța, iar acum se gândește la divorț.

După șocul suferit, soția lui Ilie Năstase a făcut declarații care nu-l favorizează deloc, ba chiar îl transformă în omul rău despre care și Brigitte Pastramă vorbea. Cea din urmă s-a despărțit de fostul tenismen tocmai din cauza infidelităților și al bătăilor repetate, unele fiind chiar și în public.

„Este o prostie ce s-a scris, cum că motivul conflictului ar fi fost Nick Radoi. Nu, eu sunt un om cu coloană vertebrală, care ştie să pună punct între trecut şi prezent. Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii. Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă.

Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat. Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac, nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a spus Ioana pentru Click!.

Scandalul dintre cei doi foști parteneri de viață a pornit pe data de 8 ianuarie și a culminat cu intervenția autorităților, după apelul disperat al Ioanei Năstase la 112. Aceasta susține că a fost bătută crunt de Ilie Năstase, iar acum se gândește serios la o despărțire, divorțul fiind aproape iminent. Întregul scandal a avut loc în complexul de lux Stejarii deținut de Ion Țiriac.

Prima reacție a lui Ilie Năstase după răfuiala cu soția

„Ce a apărut? Că mi-am bătut soția? Așa spune ea? Nu îmi aduc aminte. Nu a făcut plângere pentru că mă respectă? Dacă așa zice ea, întrebați-o pe ea mai bine…”, a declarat Ilie Năstase pentru ProSport.