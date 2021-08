Ilie Năstase, euforic după venirea lui Edi Iordănescu la FCSB: ”A venit cu tatăl său! Gigi trebuie să înţeleagă asta”. Exclusiv

FANATIK la FCSB, noul antrenor al ”roș-albaștrilor” primind garanții că patronul nu va interveni asupra deciziilor sale.

Anghel Iordănescu a mărturisit că , dar că de cele mai multe ori Edi ia decizii total opuse, decât cele sugerate de părinte.

Ilie Năstase, încântat că FCSB l-a adus pe Edi Iordănescu

Cu toate că fostul selecționer a negat o implicare alături de Edi Iordănescu la FCSB, fostul mare tenismen Ilie Năstase a declarat pentru FANATIK că ”Tata Puiu” va fi alături de fiul său și îl va ajuta cu sfaturi.

”Edi Iordănescu e un antrenor foarte valoros și cred că poate să facă treabă la FCSB. Gigi Becali trebuie să înțeleagă că echipa nu mai poate continua pe acest drum.

Și vreau să mai spun o chestie. Chiar dacă o să mai repet. Edi Iordănescu nu a venit singur la FCSB. E împreună cu tatăl său cum e și normal și sunt sigur că îl va sfătui în momentele grele”, a declarat Năstase pentru FANATIK.

Laude pentru fanii lui Dinamo

Ilie Năstase a fost prezent la întâlnirea Farul – Dinamo, din etapa a 6-a a Ligii 1, și la final i-a lăudat pe fanii formației din Ștefan cel Mare care au venit în număr mare la Ovidiu.

”A fost un meci frumos. Mi-au plăcut galeriile. E mare lucru că suporterii lui Dinamo au venit până aici în număr foarte mare. Trebuiau să fie mai multe goluri la poarta lui Dinamo. Am văzut meciul alături de Hagi, Popescu și Ciprian Marica”, a spus fostul tenismen pentru FANATIK.

Meciul câștigat de constănțeni cu 3-0 va rămâne unul de referință pentru un parior, acesta câștigând o cu ajutorul întâlnirii dintre Farul Constanța și Dinamo București.

Năstase, sfaturi pe Simon Halep

În finalul discuției purtate cu FANATIK la Ovidiu, Ilie Năstase s-a referit și la problemele medicale cu care se confruntă tot mai des Simona Halep. Aceasta după ce a suferit o kică ruptură la adductori.

”Simona trebuie să aibă mare grijă. Problema e că accidentările nu mai sunt acum la glezne, ci sus. Ea trebuie să se gândească bine ce are de făcut și să joace cu cap.

Adică să nu mai meargă la atâtea turnee, ci la turneele de Grand Slam. Eu zic că are șanse să participe la US Open, dar în niciun caz nu trebuie să forțeze. Nu am vorbit cu Țiriac despre starea de sănătate a Simonei”, a afirmat Năstase pentru FANATIK.