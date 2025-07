Dintotdeauna bărbații au fost, prin natura lor, ca să nu zicem chiar sămânța lor, niște cuceritori. De spații, descoperiri și… femei! Femeile au fost mereu „cetățile” cele mai atacate de bărbați, cetăți care, de-a lungul timpului, s-au emancipat, s-au modernizat, s-au antrenat și au devenit din ce în ce mai greu de „luat”.

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase, game, set, meci cu… 2.500 de femei! Pe ce loc în clasamentul „cuceritorilor” all time îl plasează o celebră revistă anglo-americană

De aceea mândria „campioană” pentru majoritatea bărbaților a fost și este cucerirea femeilor, numărul „victoriilor” fiind, vrem, nu vrem, criteriul suprem în judecarea „bărbăției” masculilor umani. Fără nicio supărare, doamnelor și domnișoarelor! Trecând în fugă pe lângă legendarii Terente, Regele Bălților, lipovean din Canalul Cravia, zona Brăilei, și Regele Carol al II-lea, din spița germană de Hohenzollern-Sigmaringen, doi români vestiți pentru calitățile lor „de așternut” și numărul mare de femei „iubite”, avem un alt român celebru care „onorează” sexul tare cu performanțele sale… multiple! Iar acesta nu este nimeni altul decât carismaticul fost mare tenismen . „Nasty”.

Ei bine, „Nasty”, cunoscut și recunoscut pentru „lipiciul” nu numai la spectacolul de pe terenurile de tenis din întreaga lume, dar și la femeile din întreaga lume, este inclus de revista „Maxim” într-un clasament al celebrităților cu cele mai multe cuceriri feminine pe locul 6. Din lume, ca să fie clară performanța!

ADVERTISEMENT

Revista „Maxim” este o revistă internațională pentru bărbați , concepută și lansată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în 1995, dar cu sediul în SUA, la New York din 1997. Este cunoscută pentru fotografiile sale cu actori, cântăreți și modele ale căror cariere sunt la apogeu.

„Maxim” are un aflux de aproximativ 9 milioane de cititori în fiecare lună, iar „Maxim Digital” ajunge la peste 4 milioane de vizitatori unici în fiecare lună. Nu este de mirare, deci, că „Maxim” publică 16 ediții, vândute în 75 de țări din întreaga lume, inclusiv în România din octombrie 2005.

ADVERTISEMENT

TOP 10 „The Living Legends of Sex”

În 2006, „Maxim” publica TOP 10 „The Living Legends of Sex” (traducerea este redundantă…), o listă internațională a bărbaților celebri care ar fi avut cele mai multe aventuri feminine. Surpriza este locul 1, care face excepție de la regula celebrității, un ilustru necunoscut… bellboy (sau pageboy) care căra bagajele într-un hotel din Veneția, pe nume Umberto Billo! Dar iată clasamentul… virilității, varianta „Maxim”. Nu mai trebuie explicat ce înseamnă cifrele…

ADVERTISEMENT

Umbertro Billo (bellboy) – 8.000 Charlie Sheen (actor) – 5.000 Gene Simmons (solistul formației „Kiss”) – 4.600 Julio Iglesias (cântăreț) – 3.000 Engelbert Humperdinck (cântăreț) – 3.000 ILIE NĂSTASE (vedetă din tenis) – 2.500 Jack Nicholson (actor) – 2.000 Lemmy Kilmister (solistul formației „Motorhead”) – 1.200 Earvin „Magic” Johnson (vedetă din baschet) – 1.000 Bill Wyman (basistul formației „Rolling Stones”) – 1.000

ADVERTISEMENT

Atenție: este vorba de TOP 10 al celebrităților în viață la momentul respectiv. Pentru că altfel… E bine, altfel, altfel era topul! Dacă ar fi trăit, ar fi asaltat nu numai femei în continuarea succesului său enorm muzical și sexual, dar și primul loc pentru că se presupune că ar fi avut, în timpul vieţii, aventuri cu nu mai puțin de… 21.000 de femei!!!

„El Lidero Maximo” Fidel Castro e chiar… „el lidero maxim”!

De altfel, site-ul cunoscutei reviste tabloide „The Mirror”, din conservatorul United Kingdom, publica în mai 2010, updatat în aprilie 2012, un alt clasament, în care Ilie Năstase nu apare, deși avea loc cu toate „drepturile”.

Nici Elvis Presley nu a fost luat în calcul, poate pentru că nu mai era printre noi de prea mulți ani (a plecat să încânte cu muzica sa altă lume în 16 august 1977, la numai 42 de ani…), dar nici Tony Curtis nu mai era foarte viu (s-a stins în 29 septembrie 2010, în vârstă de 85 de ani) la updatare. De ce această „discriminare” numai redactorii de la www.mirror.co.uk știu…

Dar iată în continuare clasamentul lor, în frunte cu… Fidel Castro! Viu atunci, „El Lidero Maximo” a părăsit definitiv „la gran revolución socialista cubana” pe 25 noiembrie 2016, la 90 de ani. La toți „laureații” trebuie pus un „+” la numărul femeilor care au trecut prin așternuturile lor, pentru a înlocui cuvântul „peste”…

1. Fidel Castro – 35.000

„The New York Post” a relatat în 2008 că marele lider cubanez s-a culcat cu peste 35.000 de femei: „S-a culcat cu cel puțin două femei pe zi timp de mai bine de patru decenii – una la prânz și una la cină”, a declarat Ramon, unul dintre foștii oficiali apropiați de „El Comandante en Jefe”, devoratorul de femei poreclit și „Armăsarul”, într-un interviu acordat regizorului Ian Halperin.

2. Wilt Chamberlain – 20.000

O altă vedetă NBA care a fost prolifică printre așternuturi a fost Wilt Chamberlain. A susținut în autobiografia sa că s-a culcat cu 20.000 de femei: „Făceam doar ceea ce era natural – alergam după femei frumoase, oricine ar fi fost ele și oriunde erau disponibile”.

3. Warren Beatty – 12.000

„Folosind aritmetica simplă… 12.775 de femei, plus sau minus, o cifră care nu include aventurile rapide din timpul zilei, aventurile în mașină, pipăirile ocazionale, sărutările furate și așa mai departe”, se lăuda odată carismaticul actor de la Hollywood, soțul fermecătoarei Annette Bening din 1992. „Am destule de spus”, a mai… spus el. Suntem convinși!

4. Gene Simmons – 5.000

Când solistul trupei Kiss a fost întrebat dacă este adevărat că s-a culcat cu 4.897 de femei, el a răspuns cu încredere: „Multe dintre ele nu au dormit prea mult, dar este o presupunere bună această cifră”.

5. Hugh Hefner – 5.000

Nu este o surpriză faptul că fondatorul „Playboy” s-a culcat cu foarte, foarte mulți… iepurași, dar nu se știe sigur cu câți anume. Nici măcar Hefner nu a ținut numărătoarea. „Am încetat să mai număr de mult. Nu m-am gândit niciodată în termeni de cantitate, ci mai degrabă în termeni de calitate”, spunea el prin anii 2010, plecat la cele sfinte în 27 septembrie 2017, la 91 de ani.

6. Julio Iglesias – 3.000

Se spune că marele cântăreț spaniol cu ​​voce mieroasă și aspect de play-boy s-a culcat cu peste 3.000 de femei, dar el a sugerat că numărul ar putea fi o… subestimare! „Probabil asta a fost până în 1976, așa că nu le-au luat în considerare pe celelalte femei ulterioare”, a glumit el.

7. Jack Nicholson – 2.000

Jack Nicholson s-a lăudat odată că s-a culcat cu peste 2.000 de femei. „De toate vârstele”, spune el. „Mamele lor… unele dintre ele cu mamele lor”. No comment.

8. Bill Wyman – 1.000

Se spune că fostul basist al trupei „Rolling Stones” s-a culcat cu 265 de femei într-un an, afirmație pe care o susține! „Da, pentru că uneori aveai trei sau patru pe noapte”, a declarat el pentru cotidianul britanic „The Guardian”. „În Australia, fetele obișnuiau să stea afară toată noaptea. Eu și Brian ne uitam pe ferestre, pentru că împărțeam un apartament, și îl rugam pe portarul de noapte să iasă afară și să o ia pe cea în dungi și pe cea în pantaloni scurți de lângă ea, iar ele veneau sus, iar tu petreceai câteva ore cu ele, te despărțeai și le sărutai, iar apoi, cam o jumătate de oră mai târziu, spuneai portarului: «Aia în rochie roșie»”.

9. Rod Stewart – 1.000

„Rocker Rod” avea o înclinație pentru blonde și s-a culcat cu peste 1.000 de fete înainte de a se așeza în sfârșit la casa lui. „Cea mai memorabilă este întotdeauna cea actuală. Restul pur și simplu se contopesc într-o mare de blonde”, a spus Sir Roderick David Stewart (da, a fost înnobilat de prințul William, în cadrul unei ceremonii la Palatul Buckingham, în 11 noiembrie 2026).

10. Tony Curtis – 1.000

Fermecătorul actor american sa avut mare succes și la femei în apogeul popularității sale, în anii 1950 și începutul anilor 1960. „Alergam cu un nod în pantaloni, alergam după toate fetele”, a spus el. „Asta am reflectat pe ecran. Nu a existat nimic mai profund sau mai puțin profund de atât”.

Cum a ajuns Ile Năstase la 2.500 de femei… „pe serviciu”!

Revenind din periplul „mondo-sex” la „Nasty” al nostru, acesta a lămurit legenda celor 2.500 de femei pe care le-a avut „pe serviciu” de-a lungul vieții sale. Primul număr 1 ATP, câștigător de US Open și Roland Garros, a povestit cum a ajuns la acest număr uriaș, pe care l-a trecut și în autobiografia sa.

„O englezoaică mi-a scris cartea. Era documentată pe sport, ea i-a scris-o și lui David Beckham. Mereu îmi spunea că stau cu fetele, că am un fan club. N-aveam timp să fac prostii atunci. Eram prin turnee… Aveam o casă lângă Paris și în fiecare seară povesteam cu ea câte trei ore. În ultima seară, am luat o sticlă de vin roșu. Și îi zic: «Hai să fiu sincer cu tine! Ți-am tot zis că am avut 200 de femei, ba 400… Dar uite, acum mă confesez! Mi-a fost rușine de tine, dar am băut paharul ăsta de vin și îți recunosc că am avut 2.500 de femei». «Asta am așteptat de la tine!», mi-a zis. Și-așa a rămas!”

„Nasty” a fost căsătorit cu 5 femei, are 5 copii

Prima femeie luată… cu acte a fost Dominique Grazia, un manechin franco-belgian, cu care s-a căsătorit în 1972 şi de care a divorţat 10 ani mai târziu. Au o fiică, Nathalie, care acum are 49 de ani.

A doua nevastă a lui Ilie Năstase a fost actriţa şi manechinul Adelaide Alexandra King. S-au căsătorit în septembrie 1984, într-o biserică din New York. Donald Trump s-a numărat printre invitați și a petrecut până la 5 dimineață. După nuntă, soții Năstase au adoptat doi copii, Nicholas, care acum are 38 de ani, şi Charlotte, în vârstă de 35 ani. S-au despărțit în 1998.

Ilie Năstase şi Amalia Teodorescu s-au cunoscut în 1996, la primul concert al lui Sting la Bucureşti, pe când ea avea 20 de ani şi el 50. S-au căsătorit la 5 iunie 2003, la biserica ortodoxă „St. Stephane” din Paris, iar petrecerea s-a derulat la Roland Garros. Au divorţat în 2010. Au împărţit atât custodia celor două fiice, Alessia (21 ani) şi Emma (18 ani), cât şi… averea lui Ilie Năstase!

În 2010, Ilie Năstase a cunoscut-o pe timişoreanca Brigitte Sfăt, mai mică decât el cu 30 de ani. S-au căsătorit pe 17 iunie 2013. S-au despărțit cu năbădăi în martie 2018. N-au avut copii.

Pe 25 aprilie 2019, „Nasty” s-a căsătorit a cincea oară, de data asta cu Ioana Simion, mai „fragedă” cu 29 de ani decât el, pentru care, spun gurile rele, ar fi renunțat la mariajul cu tumultoasa Brigitte Sfăt. Deocamdată, este ultimul „meci” marital al veșnicului tânăr și neliniștit Ilie Năstase.

Diana Ross, mare iubire mare cu prima „rachetă” mondială din primul clasament ATP

Cea mai cunoscută poveste de iubire a lui Ilie Năstase cu o vedetă este cea dintre el şi celebra divă americană Diana Ross, câștigătoare a 12 premii Grammy. A fost una dintre marile sale iubiri. „Nasty” a adus-o și în România. A ochit-o pe încă de când cânta în trupa „The Supremes”, în 1977 și a recunoscut că el a fost cel care a făcut primul pas.

„Relația a fost de durată scurtă, un an. Mamei îi plăceau fetele cu codițe, cu păr blond, nu știa ea cine e Diana Ross. Maică-mea asculta muzică populară, ce să zică? Dacă veneam cu o cântăreață de muzică populară îi plăcea… Diana era foarte slăbănoagă, formația se numea «The Supremes», erau 4-5 fete care cântau. Atunci eram la New York, mă mutasem acolo și mai mergeam prin cluburi, acolo am cunoscut-o. În cazul ei, eu am fost cuceritorul. Ea era cunoscută, a fost manager al lui Michael Jackson, s-a ocupat de afacerea lui”, a povestit Ilie Năstase la podcastul „Fain și Simplu”, moderat de Mihai Morar.