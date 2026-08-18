Ilie Năstase îl face praf pe Ciprian Ciucu după ironia la adresa FCSB: „Declarație nesimțită! Nu știe nici cum îl cheamă!”

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„O să fie gata, se joacă acest meci între Dinamo și cealaltă echipă și asta e tot, dar în rest se va juca”, a declarat primarul Ciucu. Primarul mărturisea în trecut într-o reacție oferită FANATIK că a ținut cu mai multe echipe românești de-a lungul timpului, cu toate că nu este un mare fan al fotbalului în prezent.

Ilie Năstase l-a criticat dur pe primarul Ciprian Ciucu, după ce acesta a ironizat pe FCSB

„Am fost mare amator de fotbal, îmi place acum mai mult să mă joc decât să mă uit, până am avut o dezamăgire în tinerețea mea. Vă aduceți aminte de meciul cu Montpellier? (n.r. se referă la PSG) Cu Steaua, eram în sectorul 6, Drumul Taberei, cu cine să țin? La mine în sector sunt două echipe de mare, mare tradiție. Sunt sectoare care nu au nicio echipă. Mă întreabă lumea cu ce echipă țin, cu Steaua sau cu Rapid?

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Ce să răspund, că vreau să le ajut pe amândouă, sunt la tine în sector și le iubești pe amândouă, iar fanii se urăsc între ei. O perioadă am ținut cu Național, deși nu avem nicio treabă. Îmi căutam echipa care să-mi merita fidelitatea. După care fiind din Ghencea, din Drumul Taberei, am revenit la Steaua. N-am mai urmărit atât de activ fotbalul, am fost mai rar la meciuri”, a mai spus Ciprian Ciucu. Așadar, Ciprian Ciucu susține că ar fi fan Steaua București și Rapid.

Ilie Năstase nu a gustat gluma lui Ciprian Ciucu, pe care-l consideră „nesimțit”

Cu toate acestea, Ilie Năstase nu a gustat declarația lui Ciucu, pe care l-a numit „nesimțit”. „Din punctul meu de vedere, e o declarație nesimțită! O declarație a unui om care nu se pricepe la sport. Dacă aș fi în locul lui, nu aș face o asemenea declarație. Mai bine și-ar vedea de treaba lui la primărie, că vedeți ce probleme sunt prin București.

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De ce s-a mutat derby-ul la Cluj? Că a vrut FCSB? Stadionul ăla (n.r. Arena Națională) era plin, dacă se juca acolo. Nu-i normal! Nu se vrea bine în niciun fel. Dacă politicienii declară așa ceva, vă dați seama cum se înțeleg acolo, prin Parlament, să facă prostii între ei?

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Nici nu știu cine este Ciucu ăsta, e primar? Păi, probabil că nu știe de capul lui. Cred că nu știe nici cum îl cheamă. La alegeri, i-a învins pe bucureșteni, domne! Cum să ironizezi o echipă care a câștigat Cupa Campionilor?! Suntem de râs!”, a declarat Ilie Năstase, conform prosport.ro.

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Parimarul Ciucu nu este la prima declarație ironică la adresa celor de la FCSB, pe care nu-i consideră Steaua

Primarul Ciucu nu este la prima declarație belicoasă la adresa celor de la FCSB. În 2022, când Steaua împlinea 75 de ani, Ciucu a postat pe Facebook un mesaj de la mulți ani pe care l-a încheiat cu „”. Între timp, îi replica unui suporter pe Facebook: „Steaua este o echipă din Sectorul 6. Echipa ailaltă nu e de la noi, nu are treabă cu noi, e în altă localitate”. Meme Stoica remarca această ostilitate din partea parimarului într-o intervenție recentă.

. Hai că îți spun eu ce a zis primarul Ciucu. Când era primar de sector, a zis: Ce echipă e aia? Aia e echipă din alt oraș. Nu, nu e din alt oraș. Domnule primar, este cartierul Berceni al Bucureștiului. În ultimele declarații a spus că joacă Dinamo cu echipa cealaltă. Îi e silă. Nu e problemă asta”, declara Meme Stoica la Prima Sport.