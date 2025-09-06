Ilie Năstase îl vedea pe Ianis Hagi la FCSB: „S-a dus pentru bani. A negociat tăticul lui”

Așa cum și va evolua în campionatul Turciei în acest sezon. Deși nu a dus lipsă de oferte, „Prințul” s-a hotărât să semneze pe ultima sută cu un nou club. Ce spune Ilie Năstase despre decizia internaționalului român.

Ilie Năstase, dezamăgit după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „A negociat tăticul lui”

Întrebat despre transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor, Ilie Năstase a transmis că acesta a semnat pentru partea financiară, Gică Hagi negociind contractul, clubul turc oferind în jur de 1,5 milioane de euro per sezon. Cât despre echipa la care îl vedea, fostul tenismen a mărturisit că l-ar fi vrut pe Ianis la FCSB.

„Păi cred că s-a dus pentru bani. (n.r. – Și e bine să te duci pentru bani?) A ales pe cine i-a dat cel mai mult, bănuiesc, nu? Că dacă a negociat tăticul lui, și știe să negocieze, plus că în Turcia e… Eu, dacă eram Hagi, mă mutam în Turcia, mai ales că e și născut în Turcia.

Deci e apreciat acolo. A făcut bine… Se duce unde joacă, probabil că dacă s-au făcut calculele cu el în echipă, s-au dat banii care trebuiau… (n.r. – Dar e bine uneori să mai renunți la bani?) Păi nu știu ce echipă… În clasamentul Turciei, pe ce loc e echipa asta? (n.r. – Locul 12) Ok. Eu îl vedeam la FCSB, dar în fine acum, asta e”, declarat Ilie Năstase, conform .

Ianis Hagi, dorit de Gigi Becali la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, , asta dacă nu își găsea angajament. Patronul de la FCSB a purtat chiar o discuție cu Gică Hagi vizavi de viitorul fiului său, însă în cele din urmă „Prințul” a semnat în Turcia.

„Eu i-am spus lui Ianis: ‘Tată, tu nicio grijă să nu ai, găsește-ți soluția cea mai bună. Dacă cumva nu găsești și nu ai, tu oricând vii și joci la mine.’ Bine, el mi-a zis: ‘Da, nea Gigi, dar îl ai acolo pe Tănase.’ Cumva că Tănase e valoros, mi-a plăcut că a zis asta.

Ce, trebuie să joace el neapărat unde joacă Tase? El joacă un post unde nu joacă niciodată Tase, atacant dreapta. Nu cred că a luat în calcul să vină, doar că a zis băiatul că îl am pe Tase. Eu nu i-am mai spus nimic lui, am lăsat-o așa, dar dacă îl iau pe Ianis, el joacă numai atacant în dreapta, nimic altceva.

(n.r. – Poate vine și Ianis Hagi în 2-3 săptămâni) Da, dacă vine o să joace după o lună. El se antrenează, dar altul e antrenamentul cu echipa. Să dea Dumnezeu să-și găsească echipă! Nu știu ce face Gică de când s-a retras. Ianis e o bomboană de băiat, el se consultă și ascultă de Gică”, a declarat Gigi Becali.