Ilie Năstase îl vedea pe Ianis Hagi la FCSB: „S-a dus pentru bani. A negociat tăticul lui”

Ilie Năstase s-a arătat dezamăgit de faptul că Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor, din Turcia. Fostul tenismen l-ar fi văzut pe „Prinț” la echipa lui Gigi Becali, FCSB.
Iulian Stoica
06.09.2025 | 22:38
Ilie Năstase și-ar fi dorit ca Ianis Hagi să ajungă la FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Ianis Hagi a ajuns la o înțelegere cu Alanyaspor și va evolua în campionatul Turciei în acest sezon. Deși nu a dus lipsă de oferte, „Prințul” s-a hotărât să semneze pe ultima sută cu un nou club. Ce spune Ilie Năstase despre decizia internaționalului român.

Ilie Năstase, dezamăgit după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „A negociat tăticul lui”

Întrebat despre transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor, Ilie Năstase a transmis că acesta a semnat pentru partea financiară, Gică Hagi negociind contractul, clubul turc oferind în jur de 1,5 milioane de euro per sezon. Cât despre echipa la care îl vedea, fostul tenismen a mărturisit că l-ar fi vrut pe Ianis la FCSB.

„Păi cred că s-a dus pentru bani. (n.r. – Și e bine să te duci pentru bani?) A ales pe cine i-a dat cel mai mult, bănuiesc, nu? Că dacă a negociat tăticul lui, și știe să negocieze, plus că în Turcia e… Eu, dacă eram Hagi, mă mutam în Turcia, mai ales că e și născut în Turcia.

Deci e apreciat acolo. A făcut bine… Se duce unde joacă, probabil că dacă s-au făcut calculele cu el în echipă, s-au dat banii care trebuiau… (n.r. – Dar e bine uneori să mai renunți la bani?) Păi nu știu ce echipă… În clasamentul Turciei, pe ce loc e echipa asta? (n.r. – Locul 12) Ok. Eu îl vedeam la FCSB, dar în fine acum, asta e”, declarat Ilie Năstase, conform Prosport.

Ianis Hagi, dorit de Gigi Becali la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că l-ar fi semnat pe Ianis Hagi în orice moment, asta dacă nu își găsea angajament. Patronul de la FCSB a purtat chiar o discuție cu Gică Hagi vizavi de viitorul fiului său, însă în cele din urmă „Prințul” a semnat în Turcia.

„Eu i-am spus lui Ianis: ‘Tată, tu nicio grijă să nu ai, găsește-ți soluția cea mai bună. Dacă cumva nu găsești și nu ai, tu oricând vii și joci la mine.’ Bine, el mi-a zis: ‘Da, nea Gigi, dar îl ai acolo pe Tănase.’ Cumva că Tănase e valoros, mi-a plăcut că a zis asta.

Ce, trebuie să joace el neapărat unde joacă Tase? El joacă un post unde nu joacă niciodată Tase, atacant dreapta. Nu cred că a luat în calcul să vină, doar că a zis băiatul că îl am pe Tase. Eu nu i-am mai spus nimic lui, am lăsat-o așa, dar dacă îl iau pe Ianis, el joacă numai atacant în dreapta, nimic altceva.

(n.r. – Poate vine și Ianis Hagi în 2-3 săptămâni) Da, dacă vine o să joace după o lună. El se antrenează, dar altul e antrenamentul cu echipa. Să dea Dumnezeu să-și găsească echipă! Nu știu ce face Gică de când s-a retras. Ianis e o bomboană de băiat, el se consultă și ascultă de Gică”, a declarat Gigi Becali.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
