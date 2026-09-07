Sport

„În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Ilie Năstase, prima reacție după ce a fost reclamat la Poliție de soția sa, Ioana, pentru violență

Ilie Năstase este protagonistul unui nou conflict cu partenera sa de viață cu care este însurat din anul 2019. De ce Ioana a apelat la numărul de urgență 112.
Alexa Serdan
07.09.2026 | 19:34
In astia 8 ani nam fost agresiv Ilie Nastase prima reactie dupa ce a fost reclamat la Politie de sotia sa Ioana pentru violenta
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Ilie Năstase și soția sa s-au certat, din nou. Sursa foto: Facebook.com
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E la al cincilea mariaj, însă Ilie Năstase nu duce lipsă de neplăceri. Fostul mare jucător de tenis se află în centrul unui scandal de amploare cu actuala soție, Ioana. Bruneta a decis să-i mai dea o șansă în urmă cu câteva luni.

Ilie Năstase și partenera sa, Ioana, din nou în conflict

Ilie Năstase (80 ani) este un fost sportiv de performanță care a lansat numeroase controverse de-a lungul carierei, dar și după retragere. Fostul tenismen l-a făcut praf pe edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, după ironia la adresa FCSB. Cu toate acestea, a avut un discurs foarte frumos despre campionul olimpic la natație, David Popovici.

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A spus că medaliile de aur câștigate la Campionatele Europene de la Paris îi aparțin în totalitate. Are mereu un punct de vedere de spus în sport, dar din păcate, lucrurile nu stau prea roz în planul sentimental. Ultimul mariaj are numai suișuri și coborâșuri, partenera sa de viață ajungând de mai multe ori la judecătorie.

Soția fostului jucător, Ioana (51 ani), a depus actele de divorț, dar le-a retras pentru că păreau că au ajuns la o înțelegere. Se pare că situația a escaladat din nou pentru că cei doi au fost protagoniștii unui scandal. Disputa a avut loc în cursul zilei de duminică, 6 septembrie 2026. Frumoasa brunetă a fost amenințată de partener.

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Acesta a fost motivul principal pentru care a apelat la numărul de urgență. Le-ar fi spus oamenilor legii că a avut un conflict verbal cu Ilie Năstase, care s-a transformat ulterior în injurii. Astfel, a reclamat situația conflictuală, poliţiştii din Năvodari fiind cei care au ajuns la locul incidentului. Anunțul a fost făcut de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

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A fost emis sau nu ordin de protecție?

„Conform prevederilor legale, poliţiştii au evaluat situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, fiind emis un ordin de protecţie provizoriu.

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Bărbatului i-au fost aduse la cunoştinţă obligaţiile dispuse. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa, potrivit news.ro. Cu toate acestea, sursa menționată mai arată că procurorul de caz a infirmat emiterea ordinului de protecție provizoriu pe numele lui Ilie Năstase.

În cazul emiterii unui ordin de protecție provizoriu acesta este valabil doar 5 zile. Poate fi prelungit doar în situația în care partea vătămată, în cazul de față Ioana Năstase, se prezintă în instanță pentru a solicita acest lucru. Acesta poate avea o valabilitate mai lungă, putând fi emis pe perioadă de mai multe luni sau chiar un an.

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În aceeași notă, oamenii legii au mai transmis că au deschis un dosar penal. Polițiștii din județul Constanța continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul care îl implică pe fostul jucător de tenis. Ilie Năstase nu este la primul eveniment de genul acesta, dar a oferit o reacție surprinzătoare.

Prima reacție a lui Ilie Năstase

„N-am fost chemat la poliție niciodată. În primul rând, ordinul de restricție a fost anulat de Judecătoria Constanța. Eu vă spun: s-a dat un ordin greșit, pentru că pe mine nu m-a chemat la poliție să mă întrebe ce s-a întâmplat. Și atunci, cei de la tribunal și-au dat seama că a greșit poliția. Trebuie să-mi ia și mie declarație, nu?

Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic. M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv. Păi, în ăștia 8 ani n-am fost agresiv? Numai acum, după 8 ani, sunt agresiv? Nu înțeleg.

(n.r: Soția dumneavoastră a declarat că a fost amenințată) Amenințată cu ce? Și pentru ce? Cu ce? Cum pot să o ameninț? Invers, ea, dacă mă amenință pe mine, o femeie poate să amenințe un bărbat, dar un bărbat nu poate să-i spună lucrurile urâte unei femei, nu se poate. Invers se poate.

(n.r: Și în legătură cu brățara electronică de supraveghere?) Brățara electronică se dă după ce îi interoghezi pe amândoi, ambele părți care sunt implicate. Nu vi se pare corect așa ceva? Mie nu mi-a luat declarație nimeni”, a declarat Ilie Năstase pentru cancan.ro.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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