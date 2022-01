Ilie Năstase, întâlnire secretă cu Elena Ceaușescu. Ce s-a întâmplat între el și soția lui Nicolae Ceaușescu

Invitat în cadrul podcast-ului moderat de omul de afaceri Ștefan Mandachi, marele jucător de tenis a vorbit despre întâlnirea secretă avută cu Elena Ceaușescu, înainte de căderea comunismului.

Renumitul a dezvăluit și cum a fost învinovățit că nu și-a apărat corect șansele la finala de Cupa Davis, România – SUA 2-3. Partida s-a disputat la București, în anul 1972.

Ilie Năstase a ținut să mai precizeze că Elena Ceaușescu i-a adresat câteva cuvinte pe când cobora de la Ministerul de Interne, îndreptându-se spre aeroport.

Ilie Năstase, ședință tacită cu Elena Ceaușescu. Ce i-a spus soția lui Nicolae Ceaușescu

„Am fost acuzat în ’72, că am vândut meciul la americani și când am coborât de la Ministerul de Interne, mă grăbeam spre aeroport, am văzut o femeie care stătea pe un zid rezemată și mi-a spus: «Flăcăule, bună, unde te grăbești?».

Mă uit, era Ceaușeasca. Doamnă, mă duc că pleacă avionul. «Stai liniștit că nu pleacă avionul. Vreau să-ți spun că eu și cu Nicu știm că tu nu ai vândut meciul du-te liniștit unde ai de dus», și am plecat”, a dezvăluit Ilie Năstase în .

Ilie Năstase, schimb de replici cu fostul premier Gheorghe Maurer

Ilie Năstase a avut în urmă cu foarte mulți ani și un schimb de replici acid cu premierul Gheorghe Maurer, care îi acuzase că înjură în timpul meciurilor.

Tenismenul Ilie Năstase a îndrăznit să-i răspundă temutului politician. a fost imediat pedepsit de prim-ministru, care i-a dat o lovitură puternică.

„Când ne-a dat Ordinul Muncii Clasa I, atunci a venit tot comitetut central plus Gheorghe Maurer, căruia îi plăcea tensiul. Mi s-a spus să mă îmbrac militar, să spun că slujesc Republica Socialistă România.

S-au făcut două grupuri, au desfăcut șampania, am gustat șampanie, m-a luat puțin amețeala, la un moment dat, grupul lui Ceaușescu s-a rupt și am făcut un grup mai mare, iar eu m-am trezit lângă domnul Maurer.

La un moment dat s-a dus să dea noroc cu Țiriac a venit spre mine. «Vreau să-ți zic ceva mai flăcăule», eu m-am blocat gata. «Îmi place de tine că te văd prin Anglia, pe la Wimbledon, pe la Rolland Garros, dar nu-mi place că înjuri».

Am zis gata am încurcat-o. «Să știi că văd pe buze că cam înjuri». Eu cum luasem puțină șampanie m-am apucat să-i răspund i-am spus «Știți că eu am temperament de român».

Când mi-a tras Maurer un picior «Pleacă mă nebunule, că lui ăsta nu-i răpunde nimeni». Am plecat mai departe, dar nu mi-a făcut nimic”, a mai povestit Ilie Năstase.