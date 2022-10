Ilie Năstase intervine pentru FCSB: “De ce nu are voie să joace acolo? Marți fac plângere penală!”. Exclusiv

Ion Țiriac a fost nevoit la Centrul Național de Tenis, în timp ce Arenele BNR au lacătul pus pe ele. Ilie Nătase nu poate accepta această situație și îl amenință pe Mugur Isărescu.

Ilie Năstase vrea ca tenisul și fotbalul să revină în Cotroceni: „Domnul Isărescu se împotrivește ca sportul să progreseze”

despre situația hilară a bazei sportive din Cotroceni, care se degradează pe zi ce trece sub tutela Băncii Naționale a României: „Acolo nu e vorba doar de terenurile de tenis, ci și de stadionul Cotroceni, de toată baza! Nu se joacă tenis, nici fotbal! E urât dacă domnul Isărescu se împotrivește ca sportul să progreseze”.

ADVERTISEMENT

Fostul mare tenismen a dezvăluit că îi va face plângere penală lui Mugur Isărescu pe data de 5 octombrie, când va reveni în Capitală: „Nu am reușit încă să fac plângerea pentru că sunt la Constanța. Marți mă întorc și sigur o să fac atunci. Trebuie să-mi iau niște avocați că nu fac singur”.

„Nasty” consideră că Banca Națională a României nu ar trebui să aibă voie să administreze o bază sportivă: „Eu știu că este o lege în Europa, în care băncile nu au voie să fie implicate decât în chestiuni bancare. Nu au voie să aibă nici stadion, nici restaurant, nimic. E legislație europeană la care trebuie și noi să ne conformăm ca membri ai Uniunii Europene”.

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase, mesaj clar pentru Mugur Isărescu: „BNR e a românilor, nu a lu’ mama lui de la Drăgășani!”

Ilie Năstase deplânge soarta echipelor de fotbal din București care nu au stadion propriu, în timp ce pe arena din Cotroceni nu joacă nimeni: „BNR e Banca Națională a românilor, nu a lu’ mama lui de la Drăgășani! De ce nu joacă FCSB sau Dinamo în Cotroceni? Era cel mai frumos din București”.

Ca fost senator, Ilie Năstase, consideră că angajații din funcțiile de conducere ale statului fac abuz de putere: „Problema e că toți când sunt într-o funcție la o instituție de stat cred că e a lor domne! Nu e o firmă privată! Noi nu știm câți bani face BNR-ul, dacă a avut pierderi”.

ADVERTISEMENT

Năstase cere și o anchetă la BNR a Corpului de Control al Prim-Ministrului: „Orice bancă din lumea asta face un raport la finalul anului și spune dacă are profit și se dau niște bonusuri. Dacă nu are profit, nu se mai ia bonus. La noi nu se știe dacă are profit sau nu, dar bonusul se ia.

Ce să facă și Țiriac? Ce vină are că nu poate organiza acolo? Problema mare e că nu știu cui trebuie să ne adresăm. Cineva trebuie să controleze! Sunt între ei, nu știu, nu-i înțeleg!”, a declarat Ilie Năstase, pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Stadionul Cotroceni are o capacitate de 14.542 de locuri și era cel mai cochet stadion din București. Între timp, vestiarele au fost transformate în birouri, iar stadionul se degradează din ce în ce mai mult.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, pe terenul central al Arenelor BNR nu se mai joacă tenis din 2015 din cauza degradării acestuia. Ion Țiriac, Ilie Năstase, Simona Halep și alți jucători de tenis au depus o petiție la Guvernul României pentru ca tenisul să revină în „Parcul cu Platani” însă situația nu s-a rezolvat nici șapte ani mai târziu.