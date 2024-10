Ilie Năstase își anunță prezența la meciurile FCSB-ului din Europa. Ce jucător al campioanei l-a cucerit: „Îmi place mult băiatul ăsta”

, iar discuția a ajuns inevitabil și la FCSB, echipă pe care „Nasty” o susține cu ardoare.

Ilie Năstase nu a uitat de FCSB: „Să rămână cu picioarele pe pământ că mai sunt multe meciuri”

Ilie Năstase a ținut să le atragă atenția jucătorilor campioanei României: „Nu am reușit să merg până acum la meciurile din Europa League. Au reușit o victorie mare cu PAOK Salonic, dar să rămână cu picioarele pe pământ că mai sunt multe meciuri.

În fotbal să apară multe surprize, la fel ca în tenis, dar am văzut că este o grupă destul de grea. Vine Manchester United, vor fi meciuri dificile”, a mai spus „Nasty”, în exclusivitate pentru FANATIK.

Năstase a fost prezent pe Arena Națională la multe meciuri ale FCSB-ului, iar fostul număr unu mondial nu va rata ocazia să fie pe stadion la cele mai importante dueluri din Europa League: „O să fiu cu siguranță în ianuarie la meciul cu Manchester United. Și cu Olympiakos cred. Și ăla e un meci tare. E de lăudat ce au reușit în Europa, mai ales că în campionat nu merg foarte bine”.

Ilie Năstase îl laudă pe Daniel Bîrligea: „E un atacant care chiar atacă poarta”

Ilie Năstase are și un nou jucător preferat la FCSB: „Le dau un imbold aceste meciuri și clar este foarte bine pentru FCSB. Îmi place mult băiatul ăsta pe care l-au luat acuma, Bîrligea. E un atacant care chiar atacă poarta și marchează goluri”.

În acest condiții, fostul mare sportiv este surprins că : „Nu prea l-au băgat la națională, acum nici nu l-au chemat. Nu știu de ce. Dacă o să fie în continuare așa bun, o să îl cheme. Eu zic că nu are cum să nu îl convoace Mircea Lucescu”, a mai declarat „Nasty”, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Fostul mare tenismen a înmânat celor de la FCSB medaliile și tricouri de campioni în sezonul trecut

în sezonul trecut: „Am mai fost pe teren și acum 9 ani. Am intrat pe teren cu trofeul cu Laurențiu Reghecampf și Gheorghe Mustață.

Eu sunt la Steaua de la 7 ani. Am vreo 70 de ani de Steaua. Cred că sunt cel mai în vârstă stelist în viață. Eu așa mă consider. Mie mi-a plăcut și fotbalul. Țin minte când l-am cunoscut pe Anghel Iordănescu. Avea 10 ani când a venit la Steaua.

Domne, am mai fost în România la meciuri, dar atmosferă așa frumoasă nu am mai văzut. Nici la meciurile naționalei. Am văzut că au fost foarte mulți susținători ai Stelei și din provincie. Asta înseamnă iubirea pentru un club care a făcut ce a făcut.

A câștigat o dată, a mai fost în finală și a mai fost în semifinale. Eu mă duc des la fotbalul și nu am văzut asemenea atmosferă. A spus și Dan Petrescu. Mai ales că au și pierdut. Nu a mai contat”, mai spunea Ilie Năstase în luna mai în FANATIK.