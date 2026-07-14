Ilie Năstase l-a criticat aspru pe prietenul Donald Trump și și-a ales favorita la Cupa Mondială: „Să își recunoască greșeala! El nu era așa”

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Ilie Năstase (79 ani) nu a avut milă de prietenul Donald Trump (80 ani). Fostul număr 1 ATP este de părere că președintele Statelor Unite ale Americii a greșit flagrant când s-a implicat în organizarea Cupei Mondiale. Cu toate acestea, „Nasty” și-a ales două favorite pentru marele trofeu.

Ilie Năstase, fără milă cu Donald Trump după ce a făcut la Cupa Mondială

, când românul era cel mai bun jucător de tenis din lume și făcea spectacol la turneele din SUA. La meciuri era nelipsit și actualul șef de stat al Americii, pe atunci un simplu om de afaceri. De atunci, cei doi au devenit tot mai apropiați. , ca ulterior să-i vândă și un apartament campionului de la Roland Garros și US Open.

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Faptul că Donald Trump a recunoscut că l-a sunat pe Giani Infantino, președintele FIFA, pentru a-i anula cartonașul roșu lui Folarin Balogun (25 ani), atacantul de la SUA, l-a uimit pe Ilie Năstase. Legenda tenisului consideră că decizia a fost strict de ordin financiar, la fel ca întreaga organizare a turneului final în Statele Unite ale Americii.

„Mă uit și nu mă uit. Mă uit la meciuri de la ora 22:00, nu stau să mă uit la alea de dimineață. Mi se pare o amestecătură. Nu văd bine, e nebunia asta. Cred că această Cupa Mondială s-a făcut pentru a câștiga bani cineva, eu așa cred. Iar ăia sunt americanii. Așa se vede de la distanță. Trump s-a băgat unde nu trebuia. A vrut să recupereze pe unde a pierdut mai mult. El nu era așa, eu îl știu de mult, din anii ’70, eu îl știam ca om de afaceri. Am și cumpărat un apartament de la el.

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E prima oară când se întâmplă așa ceva în sport și este periculos dacă intervine politicul. Mai ales președintele unei țări atât de mari, unde se joacă Campionatul Mondial. Dacă a greșit trebuie să recunoască. Văd că toți cei din sport îl critică. Și este absolut normal”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Favoritele lui Ilie Năstase de la Cupa Mondială 2026

Ilie Năstase are două favorite la Cupa Mondială din 2026: Spania și Franța. Din păcate pentru el, cele două naționale se vor înfrunta în semifinalele competiției, marți, 14 iulie, de la ora 22:00. De la „Furia Roja”, remarcatul primului număr 1 ATP din istorie este Lamine Yamal (19 ani), starul de la FC Barcelona.

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„Îmi place Spania, îmi place copilul ăla Yamal. Ar fi frumos să câștige o echipă din Europa. Dacă nu Spania, atunci Franța”, a mai spus Ilie Năstase.

Câștigătoarea dintre Spania și Franța va înfrunta în finală naționala care va triumfa dintre Anglia și Argentina, partidă programată miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00. În aceste condiții, sunt șanse ca în ultimul act să fie aceleași două echipe ca în ediția trecută, din 2022, din Qatar, când Argentina și Franța s-au duelat pentru mult râvnitul trofeu, iar Lionel Messi (35 ani) a izbutit să pună mână pe prima Cupa Mondială din carieră.