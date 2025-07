Ilie Năstase la 79 de ani: „M-am săturat de înjurăturile pe care le primesc. În Franța n-am auzit așa ceva!”

Ilie Năstase a împlinit 79 de ani pe 19 iulie. este extrem de supărat pentru cum este tratat. „Nasty” și-a spus toate nemulțumirile.

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase a rămas cu un gust amar în ziua în care a împlinit 79 de ani: „De la golan la general de carton, m-am săturat de toate!”

Ilie Năstase este destul de afectat de toate comentariile din spațiul online și nu numai la adresa sa: „M-am cam săturat de toate înjurăturile pe care le primesc. De la golan la general de carton, m-am săturat de toate!”

Primul număr 1 ATP din istoria tenisului e convins că în Hexagon este mai apreciat: „Mi se pare că am făcut lucruri bune pentru România, dar în Franța am stat 40 de ani și niciodată nu am auzit așa ceva.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu m-a făcut nici măcar gras! Dacă apar într-un interviu acum, mă face lumea golan sau bețiv! Nu am eu treabă. Normal că am jucat pentru România, nu am jucat numai pentru mine”.

Ilie Năstase se apără: „Eu până la 39 de ani nu am băut deloc”

Ilie Năstase consideră că a fost judecat pe nedrept: „Am băut două pahare de vin și m-au prins la volan. Eu nu mă urc beat la volan. Eu până la 39 de ani nu am băut deloc”, a mai spus fostul mare tenismen la .

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase a fost de asemenea , fiind chestionat chiar de către Elena Ceaușescu în 1972: „Asta este o mare tâmpenie că am vândut meciul. Dar Țiriac era supărat pe mine. Și avea dreptate.

ADVERTISEMENT

Când să ies din sediul CC (n. red, Comitetul Central al PCR) era o femeie cu batic pe cap, stătea, așa, rezemată de un perete. Când m-am apropiat am văzut că era Elena Ceaușescu.

ADVERTISEMENT

‘Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino să vorbim puțin!’. ‘Sărut mâna, doamnă!’. Eu îi răspund că am avion spre Barcelona. ‘Uite, s-au auzit zvonuri că ai vândut meciul americanilor. Dar noi nu credem așa ceva. Tu du-te liniștit că n-o să-ți facă nimeni nimic’”, povestea „Nasty” într-un interviu.