Ilie Năstase, mai aproape de divorțul de soția sa. Ce a dezvăluit Ioana înainte de înfățișarea la Tribunal

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Sunt căsătoriți de mai mulți ani, dar Ilie Năstase și soția sa, Ioana, sunt mai aproape de divorț ca niciodată. Vedeta a anunțat că nu renunță la procesul pe care l-a deschis. Urmează o nouă înfățișare la Tribunalul din județul Constanța.

Ilie Năstase, la un pas de separarea de Ioana

Ilie Năstase (80 ani) a avut o carieră frumoasă în tenis pentru care va fi mereu lăudat și apreciat. Datorită performanțelor sale își dă mereu cu părerea despre sportivii din ziua de azi. Fostul tenismen s-a arătat ) de a se retrage din circuitul competițional la finalul anului.

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E poziționată pe locul 15 în clasamentul WTA și toată lumea se așteaptă să se răzgândească, dar șatena este hotărâtă. În afara analizelor sportive primul lider din istoria ATP este recunoscut pentru căsniciile sale, al cincilea mariaj trecând prin mai multe probleme. Actuala soție, Ioana, a depus în repetate rânduri actele de divorț.

Frumoasa brunetă a reacționat după ce ar fi fost agresată fizic și verbal de partenerul de viață. Afacerista din Constanța iar acum a transmis că merge mai departe cu separarea. Următorul termen în sala de judecată este programat în curând, cei doi trebuind să stabilească ce fac mai departe.

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„Da, mă voi prezenta, normal, dar nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect. Rămâne de văzut”, a declarat Ioana Năstase, potrivit . Întrebată care sunt gândurile cu care se va prezența în fața judecătorilor soția lui Ilie Năstase a subliniat că va avea o atitudine pozitivă. „Bună întrebare. Cu ce gânduri? Gânduri pozitive, ca de obicei, gânduri frumoase”, a completat afacerista, pentru aceeași sursă. De menționat faptul că cei doi au păstrat o relație apropiată.

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Ultimul termen pentru Ilie Năstase și Ioana?

Foarte multă lume vrea să știe dacă Ilie Năstase și Ioana vor ajunge în cele din urmă la o înțelegere. Superba brunetă nu știe dacă acesta va fi ultimul termen la tribunal sau dacă instanța va stabili o altă dată viitoare. Femeia de afaceri nu dorește pentru prima oară să se despartă de fostul tenismen, depunând actele de separare și cu alte ocazii în trecut. De fiecare dată le-a retras și i-a mai dat o șansă fostului jucător de tenis. A crezut că va interveni o schimbare în comportamentul lui, dar se pare că s-a înșelat amarnic.

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De-a lungul timpului a trecut prin mai multe situații problematice. A apelat numărul de urgență 112 în repetate rânduri pentru că ar fi fost agresată fizic și verbal și chiar s-a vehiculat că ar fi solicitat un ordin de protecție. Fostul afacerist a infirmat acest lucru, precizând că polițiștii nu au emis nicio solicitare în această privință.

În ultima vreme Ilie Năstase și partenera sa de viață dădeau impresia că lucrurile merg bine între ei. Ioana Năstase a fost văzută de multe ori în compania fostului tenismen, dar se pare că realitatea din spatele ușilor închise este cu totul alta. Cu toate acestea, doar ei cunosc adevărul și care sunt pașii pe care-i vor face în continuare.