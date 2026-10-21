„Noi de ce nu facem o răscoală?”. Ilie Năstase, apel exploziv către români după haosul din Franța: „Erau să mă aresteze!”

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Ilie Năstase (80 de ani), dublu câștigător la Roland Garros (1970 la dublu; 1973 la simplu), și-a exprimat părerea despre protestele violente din Franța. Bun cunoscător al poporului francez, legendarul jucător de tenis a făcut o comparație cu România, unde cetățenii nu se revoltă pentru deciziile politicienilor.

Ilie Năstase, despre diferențele dintre francezi și români: „La noi e o problemă de la imn. Cum să mă deștept? Am fost prost?”

, din diferite categorii sociale, și-au exprimat nemulțumirea din cauza scumpirilor și nivelului de trai dificil. Totul a degenerat din cauza unor grupuri care au provocat distrugeri, au incendiat clădiri, au jefuit magazine și s-au confruntat cu forțele de ordine. În urma acestor incidente grave, peste 2.500 de indivizi au fost reținuți, potrivit Ministerului de Interne din Franța.

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Situația i-a trezit amintiri lui Ilie Năstase din 1968, când, tot în Țara Hexagonului, studenții s-au revoltat nemulțumiți de sistemul universitar, de autoritarismul instituțiilor și de normele conservatoare ale societății franceze. Fostul număr 1 ATP a mărturisit că și-ar dori să vadă și în România proteste împotriva legilor adoptate de parlamentari, dar este conștient că românii au o mentalitate diferită față de francezi. Ca exemplu, a amintit un episod din 2007, când, la 100 de ani de la Răscoala țărănească, a mai cerut organizea unei noi manifestații pentru ca românii să trăiască mai bine.

Răscoala țărănească din 1907 a fost o revoltă de amploare împotriva condițiilor în care trăiau și munceau țăranii din Regatul României. A început în Moldova, în februarie 1907, și s-a extins rapid în Muntenia și Oltenia. A fost reprimată violent de autorități, inclusiv prin intervenția armatei.

„Eu am apucat revolta studenților din ’68, pe timpul lui Charles de Gaulle, ne-au luat cu autobuzul și ne-au dus la Roland Garros. Atunci a fost nenorocire mare, dar au trecut și peste aia. Foarte bine au făcut că au ieșit în stradă, noi de ce nu facem? Ei sunt supărați pe președinte și pe modul în care trăiesc. S-au săturat!

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De la noi e o problemă deja de la imn, e lălăit: ‘Deșteaptă-te, române…’. Cum să mă deștept? Am fost prost? Nu înțeleg. La ei e să pună mâna pe arme, te cheamă la război. Așa se întâmplă când te saturi de politicieni.

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Da, e dureros că distrug toate monumentele, că tot din banii lor o să le repare. Dacă ei luau niște măsuri să le convină și ăstora care protestează, nu se mai ajungea aici. Dar ei au tot așteptat și s-a încins focul, s-a făcut prea mare. Eu am avut multe cunoștințe în Franța, fetița mea cea mare se duce des la Paris.

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Știți de ce nu au la noi inițiativă românii? Pentru că toate legile se fac în favoarea lor. Nu ai dreptul să spui nimic, doar să stai în ploaie și să strigi. Știți ce trebuia să facem noi în 2007? O răscoală! Eu era să fiu arestat din cauza asta! Nu am voie să îmi dau cu părerea?”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ilie Năstase se simte mai respectat în Franța decât în România

Recent, Ilie Năstase a dezvăluit că se simte mai apreciat în Franța decât în România. Fostul număr 1 ATP a dat exemplu unei simple plimbări pe Champs-Élysées, când este admirat și oprit de locuitorii Parisului pentru a fi complimentat, în antiteză cu ce a pățit în România, imediat după Revoluție.

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„Nu mă simt mai iubit în Franța, dar mai apreciat da. Mai respectat, da. Prima dată când am venit în România după Revoluție am ieșit pe stradă, eram mai plinuț. Mă vede unul și zice: ‘Mamă, ce v-ați îngrășat, domnul Năstase!’. În Franța, când ies pe Champs-Élysées: ‘Domnule Năstase, ce bine arătați’. Totul este pe pozitiv, la noi sunt negativi. Mă cunoști tu pe mine să-mi spui că sunt gras? Am rămas blocat. Nu îmi venea să cred că ăla a zis așa. Asta ține de educație”, a mărturisit .