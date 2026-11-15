Ilie Năstase, moment de glorie la Turneul Campionilor! Românul, aplaudat alături de legendele tenisului

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Turneul Campionilor se desfășoară la Torino în aceste zile, iar organizatorii au decis să celebreze mai multe foste glorii ale sportului, printre care Ilie Năstase. A fost organizată o ceremonie dedicată celor 30 de lideri din istoria clasamentului ATP.

Ilie Năstase, invitat special la Turneul Campionilor de la Torino

Ilie Năstase este considerat primul lider mondial din momentul în care există clasamentul ATP. Fostul mare sportiv român a fost aplaudat alături de alte zece legende ale tenisului, printre care Jannik Sinner, Stefan Edberg, Mats Wilander sau Boris Becker.

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după ce a fost primul jucător care a ocupat primul loc în clasamentul ATP în 1973. A rămas în fruntea clasamentului timp de 40 de săptămâni în perioada 23 august 1973 – 2 iunie 1974, conform

De-a lungul timpului, tenisul masculin a avut 30 de lideri mondiali în clasamentul computerizat. Cel mai recent jucător ajuns pe primul loc este Alexander Zverev, care a preluat șefia clasamentului ATP pe 2 noiembrie 2026.

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au mai fost aplaudați Mats Wilander, Stefan Edberg, Thomas Muster, Boris Becker, Yevgeny Kafelnikov, Gustavo Kuerten, Marat Safin, Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero și Jannik Sinner. Evneimentul a fost organizat înainte de partida dintre Alexander Zverev și Rafael Jodar, scor 2-0 (6-4, 6-4), în grupa „John McEnroe”.

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Jannik Sinner nu poate participa la Turneul Campionilor pentru că este accidentat

Jannik Sinner este câștigătorul ultimelor două ediții ale competiției, însă a fost doar la momentul festiv. Accidentat, italianul ratează ATP Finals 2026, însă a avut un mesaj special pentru fanii din tribune: „Primul meu obiectiv este să revin sănătos. Iubesc competiția. Îmi place să joc în fața oamenilor. Îmi lipsește acest turneu. Mă gândesc deja la anul viitor și sper să fie unul bun”.